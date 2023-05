Kelemen pochválil duo brankárov, Okuliar bude bojovať o záverečnú nomináciu

Kelemen bol v predošlom ročníku členom bronzového tímu zo ZOH v Pekingu. Jeho účasť na minuloročnom svetovom šampionáte vo Fínsku prekazilo zranenie.

Po príchode na zraz v Trenčíne vyzdvihol ofenzívnu silu tímu: "Dá sa povedať, že sme tu skoro všetci, ktorí sme mohli prísť, čo je super.

Už je to iba na nás, aby sme to pretavili aj v zápasoch. Aj iné tímy sú však kvalitné a nemôžeme si myslieť, že to všetko príde samo."