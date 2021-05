Let najlepšieho tímu sveta sa skončil hororom. Slovák mal iba 26

Chýbali štyri kolá do konca, keď sa vybrali na rozlúčkový zápas Xica Ferreiru do Lisabonu proti Benfice. Spiatočný let domov sa však skončil hororom.

Pilota zaskočila búrka a silný vietor, klesol až príliš nízko. Lietadlo narazilo do násypu, na ktorom stojí svätostánok.

Trimotor Fiat G.212 CP skončil svoj let na vrchu Superga asi desať kilometrov od Turína.

S Turínom získal titul in memoriam. Mal iba dvadsaťšesť rokov.

Do Turína prestúpil v polovici sezóny, začiatkom roka 1949 z ŠK Bratislava. Za talianskeho šampióna stihol odohrať iba päť zápasov, raz skóroval.

Mal šťastie, že mu ochorel syn

Fanúšikovia ho vyhlásili za najlepšieho hráča Barcelony minulého storočia. Kubala vtedy hrával neoficiálne za klub Pro Patria v mestečku Busto pri Miláne.

Tam zvykli pôsobiť futbalisti, ktorým sa podarilo ujsť pre komunistami.

Týždeň pred zápasom dorazila do Talianska Kubalova manželka so synom, ktorý vážne ochorel. Kubala v poslednej chvíli odriekol účasť a do lietadla nenasadol.

Zachránil si tak život. V lietadle však mohol byť aj ďalší Slovák.

„Schubert i ja sme po mexickom zájazde Slovana podpísali prestupové lístky Turínu. Kým on odcestoval z Bratislavy do Talianska, mne v tom ťažká choroba zabránila. Prišiel som o obličku a Ďuso mi posielal liek zvaný streptomycín, ktorý u nás nebolo dostať. Pomohol mi prežiť," rozprával pred niekoľkými rokmi v rozhovore pre SME Miloslav Danko.

Ak by nebolo spomínanej choroby, s veľkou pravdepodobnosťou by v lietadle sedel aj on. Svojho kamaráta Schuberta prežil o 59 rokov.