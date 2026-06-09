Messi a Mbappé s unikátnou šancou. Ronaldo, Neymar a Kane na rovnakej gólovej méte

Argentínčan Lionel Messi bude na nadchádzajúcich MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade útočiť na historické gólové maximum.
Tabuľku strelcov od roku 2014 vedie bývalý nemecký útočník Miroslav Klose, ktorý skóroval na štyroch svetových šampionátoch spolu 16-krát.
Na prekonanie tohto rekordu chýbajú Messimu štyri presné zásahy. Veľkú šancu pokoriť toto historické maximum má aj Francúz Kylian Mbappe, ktorý má na konte 12 zásahov.
Osem gólov majú na konte spomedzi aktívnych hráčov Brazílčan Neymar, Portugalčan Cristiano Ronaldo a Harry Kane.
Mbappe sa spolu s anglickým kapitánom Kaneom môže stať sa prvým hráčom s dvojnásobným titulom Kráľa strelcov na MS.
Na všetkých doterajších šampionátoch strelili najviac gólov vždy iní hráči. V historickom zozname sú z aktívnych účastníkov finálového turnaja v USA, Mexiku a Kanade len títo dvaja. Kane si vystrieľal Zlatú kopačku šiestimi gólmi v roku 2018 v Rusku.
Mbappe ovládol tabuľku strelcov pred štyrmi rokmi v Katare, kde nastrieľal osem gólov a jeho tím prehral vo finále s Argentínou.
Messi má príležitosť získať tretíkrát v kariére ocenenie pre najlepšieho hráča turnaja. Vybojoval si ho v roku 2022 a predtým v roku 2014.
Jeho úspešné ťaženie prerušil iba v roku 2018 chorvátsky stredopoliar Luka Modrič, ktorého čakajú vo veku 40 rokov piate MS. Messi a Ronaldo si zahrajú na rekordnom šiestom šampionáte.
Najlepší strelci
1930 Uruguaj Guillermo Stabile (Arg.) 8 gólov
1934 Taliansko Oldřich Nejedlý (ČSR) 5
1938 Francúzsko Leonidas (Braz.) 7
1950 Brazília Ademir (Braz.) 9
1954 Švajčiarsko Sándor Kocsis (Maď.) 15
1958 Švédsko Just Fontaine (Fr.) 13
1962 Čile Garrincha (Braz.) 4
Vava (Braz.) 4
Leonel Sanchez (Čile) 4
Dražen Jerkovič (Juh.) 4
Valentin Ivanov (ZSSR) 4
Florian Albert (Maď.) 4
1966 Anglicko Eusebio (Port.) 9
1970 Mexiko Gerd Müller (Nem.) 10
1974 Nemecko Grzegorz Lato (Poľ.) 7
1978 Argentína Mario Kempes (Arg.) 6
1982 Španielsko Paolo Rossi (Tal.) 6
1986 Mexiko Gary Lineker (Ang.) 6
1990 Taliansko Salvatore Schillaci (Tal.) 6
1994 USA Christo Stoičkov (Bul.) 6
Oleg Salenko (Rus.) 6
1998 Francúzsko Davor Šuker (Chor.) 6
2002 Japonsko/Kórea Ronaldo (Braz.) 8
2006 Nemecko Miroslav Klose (Nem.) 5
2010 JAR Thomas Müller (Nem.)* 5
Diego Forlan (Urug.) 5
Wesley Sneijder (Hol.) 5
David Villa (Šp.) 5
2014 Brazília James Rodriguez (Kol.) 6
2018 Rusko Harry Kane (Angl.) 6
2022 Katar Kylian Mbappe (Fr.) 8
* Zlatú kopačku získal vďaka väčšiemu počtu asistencií
Najlepší hráči (Zlatá lopta od roku 1982):
1982 Paolo Rossi
1986 Diego Maradona (Arg.)
1990 Salvatore Schillaci
1994 Romario (Braz.)
1998 Ronaldo (Braz.)
2002 Oliver Kahn (Nem.)
2006 Zinedine Zidane
2010 Forlan
2014 Lionel Messi (Arg.)
2018 Luka Modrič (Chor.)
2022 Messi
Najlepší strelci v histórii MS:
16 gólov: Miroslav Klose (Nem.) 2002-2014
15: Ronaldo (Braz.) 1998-2006
14: Gerd Müller (Nem.) 1970-1974
13: Messi od 2006
13: Just Fontaine (Fr.) 1958
12: Mbappe od 2018
12: Pelé (Braz.) 1958-1970
11: Sándor Kocsis (Maď.) 1954
Jürgen Klinsmann (Nem.) 1990-1998
10: Helmut Rahn (Nem.) 1954-1958
Teofilo Cubillas (Peru) 1970-1978
Grzegorz Lato (Poľ.) 1974-1982
Gary Lineker (Ang.) 1986-1990
Gabriel Batistuta (Arg.) 1994-2002
Thomas Müller (Nem.) 2010-2022
Z aktívnych hráčov, ktorí sa predstavia v USA, Mexiku a Kanade:
8: Cristiano Ronaldo od 2006
Neymar (Braz.) od 2014
Harry Kane (Angl.) od 2018