Holanďania musia riešiť kuriózny prípad. Depayovi ukradli pas, nestihne kvalifikačný zápas

AMSTERDAM. Najlepší strelec holandskej reprezentácie Memphis Depay vynechá štvrtkový kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá sveta na Malte po tom, čo oznámil, že mu v Brazílii ukradli pas. Depay momentálne pôsobí v tamojšom klube Corinthians.
Tridsaťjedenročný útočník prekonal rekord Robina van Persieho vďaka dvom gólom pri víťazstve 3:2 na ihrisku Litvy v poslednom kvalifikačnom zápase skupiny G.
Depay sa tak dostal na hranicu 52 gólov, no možnosť vylepšiť svoje štatistiky proti Malte, ktorú Holanďania v júni doma rozdrvili 8:0, teraz stratil.
Očakáva sa, že do Amsterdamu odletí v pondelok, po tom, čo nestihol plánovaný odlet v nedeľu.
„Plán, ktorý som mal na tento týždeň, sa kvôli tomu trochu zmení,“ povedal tréner Ronald Koeman na pondelkovej tlačovej konferencii. „Do zápasu nenastúpi, nie.“
Holandská futbalová federácia (KNVB) predtým vydala vyhlásenie:
„Hráč oznámil, že mu ukradli pas, čo mu zabránilo nastúpiť na plánovaný let z Brazílie v nedeľu večer.“
Koeman s humorom dodal: „Memphis svoj pas v Brazílii nenašiel. Prišiel na letisko bez neho, ale to, že ste Memphis, vám nepomôže – bez pasu to jednoducho nejde.“
Na otázku, či mu bolo ukradnuté aj niečo iné, tréner odpovedal: „Nie, iba pas. Máme s ním príliš dobrý vzťah na to, aby sme si mysleli, že si to vymyslel. Teraz letí neskôr s núdzovým pasom a v Holandsku bude v utorok o 9:30 ráno. Každý má právo občas meškať. Nie, nie je to trest.“
V nedeľu Holandsko povolalo Teuna Koopmeinersa z Juventusu ako náhradu za zraneného Quintena Timbera.
Víťazstvo nad Maltou by Holanďanom zabezpečilo trojbodový náskok na čele skupiny. Po štyroch zápasoch majú 10 bodov, rovnako ako Poľsko, ktoré vo štvrtok odohrá len prípravný duel proti Novému Zélandu, a má zápas k dobru.
Holandsko následne v nedeľu privíta Fínsko, pričom Depay by mal byť už k dispozícii. Víťazi skupín postúpia priamo na šampionát v Severnej Amerike, zatiaľ čo tímy na druhých miestach čaká baráž.