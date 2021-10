Žreb im prial. Slovenskí futsalisti spoznali súperov na ME

"Žreb je pre nás veľmi prijateľný. Okrem Ruska sme dostali súperov, s ktorými môžeme hrať otvorenú partiu. Sme radi, že budeme hrať v Amsterdame. Budeme sa musieť dobre pripraviť. Bude to náročné, ale môžeme zabojovať o postup," povedal tréner Slovenska Marián Berky pre futsalslovakia.sk.

ZEIST. Slovenská futsalová reprezentácia sa na ME vo futsale 2022 predstaví v C-skupine spolu s Ruskom, Poľskom a Chorvátskom. Rozhodol o tom pondelkový žreb v holandskom Zeiste.

Slovensko sa spolu s Bosnou a Hercegovinou, Fínskom a Gruzínskom predstaví na ME prvýkrát v histórii.

Zo skupín postúpia dva tímy

Šestnásť tímov bolo do košov nasadených podľa umiestnenia v rebríčku. Žreb ich rozdelil do štyroch skupín po štyroch, pričom do štvrťfinále postúpia prví dvaja.

Obhajca titulu je Portugalsko, ktoré prednedávnom triumfovalo aj na MS v Litve.