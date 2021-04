Futsalistom pomáhal aj mentálny kouč. Za urážku žien sa tréner ospravedlnil

Zvyšné štyri zápasy ste zvládli bravúrne. Okrem remízy s favoritom z Azerbajdžanu ste trikrát vyhrali s celkovým skóre 15:0. Čomu pripisujete takú zmenu?

Začali sme vtedy spolupracovať s mentálnym koučom, ktorý pomáhal nielen hráčom, ale aj trénerom a realizačnému tímu. Prízvukoval nám a učil, ako ísť spoločne za jedným cieľom. A to nám pomohlo. Aj keď sme nečakali, že to pôjde až tak hladko, presne takto sme to chceli.

Po prvom kvalifikačnom zápase aj vás premohli emócie, keď ste po prehre kritizovali rozhodkyňu Irinu Velikanovovú z Ruska slovami: „Dovolím si povedať, že ženy by nemali púšťať pískať takúto úroveň a takéto zápasy. Ak by robila tretiu rozhodkyňu, to nám nevadí, ale takýmto spôsobom pokazila celý zápas.“ Neľutujete toto vyjadrenie?

Samozrejme, veľmi ma to mrzí. Vôbec som to nemyslel tak, ako to vyznelo, že by ženy v tomto športe nemali nijak fungovať. Hovorili zo mňa emócie a povedal som to zle.

Predchádzala tomu situácia, keď nám rozhodkyňa vylúčila hráča za údajný faul. Ku kontaktu medzi hráčmi však neprišlo. Situáciu vyhodnotila nesprávne, ovplyvnilo to zápas i výsledok a ja som bol veľmi nahnevaný a vyslovil nesprávne slová.

Už vtedy som sa za tieto slová ospravedlnil oficiálnou cestou a aj touto cestou sa znovu ospravedlňujem aj pani rozhodkyni, aj všetkým, ktorých sa tieto slová dotkli. Nemyslel som ich tak.

Spomenutý sporný moment je vo videu v čase 1:26:00