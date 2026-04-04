Favorit dominuje. Futsalisti Lučenca postúpili do finále v najkratšom možnom čase

Obhajca titulu v slovenskej futsalovej extralige z Lučenca postúpil do finále už po troch zápasoch.
V treťom stretnutí zvíťazil Lučenec nad Pinerola 1994 FA Bratislava 5:1 a v celej sérii 3:0.
Levice zvládli tretie semifinále na domácej palubovke a dostali sa do výhody v sérii.
Futsalová extraliga - semifinále, tretie zápasy /na 3 víťazstvá/:
Futsal Klub Lučenec - Pinerola 1994 FA Bratislava 5:1 (2:0)
Góly: 3. Leovski, 10. Belaník, 23., 31. Washington, 39. Romero Molero - 32. Tóth
/stav série 3:0, do finále postúpil Lučenec/
Futsal Team Levice - Tatran Prešov futsal 5:2 (1:0)
Góly: 6., 22. T. Bielik, 28. M. Bielik, 28. Da Silva junior, 32. Gutierrez Forero - 32. A. Hricov, 36. J. Kuhajdík
/stav série 2:1/