Favorit dominuje. Futsalisti Lučenca postúpili do finále v najkratšom možnom čase

Hráči Lučenca (Autor: TASR)
TASR|4. apr 2026 o 13:20
V semifinále vyradili bratislavský klub.

Obhajca titulu v slovenskej futsalovej extralige z Lučenca postúpil do finále už po troch zápasoch.

V treťom stretnutí zvíťazil Lučenec nad Pinerola 1994 FA Bratislava 5:1 a v celej sérii 3:0.

Levice zvládli tretie semifinále na domácej palubovke a dostali sa do výhody v sérii.

Futsalová extraliga - semifinále, tretie zápasy /na 3 víťazstvá/:

Futsal Klub Lučenec - Pinerola 1994 FA Bratislava 5:1 (2:0)

Góly: 3. Leovski, 10. Belaník, 23., 31. Washington, 39. Romero Molero - 32. Tóth

/stav série 3:0, do finále postúpil Lučenec/

Futsal Team Levice - Tatran Prešov futsal 5:2 (1:0)

Góly: 6., 22. T. Bielik, 28. M. Bielik, 28. Da Silva junior, 32. Gutierrez Forero - 32. A. Hricov, 36. J. Kuhajdík

/stav série 2:1/

