Sám nevie, či mohol urobiť viac. Bera podporili Škrtel i Ďurica

Sklamanie, frustrácia, smútok? To áno. Hnev, urážky či unáhlené závery? V žiadnom prípade. Napriek tomu, že sa futbalista MATÚŠ BERO nedostal do záverečnej nominácie na EURO 2020, ostal naďalej skromný a pokorný. „Život ide ďalej, stalo sa, čo sa stalo. Budem chlapcom drukovať a verím, že dosiahnu úspech,“ priznal 25-ročný futbalista. Aký bol večerný rozhovor s trénerom Štefanom Tarkovičom, v ktorom vám oznámil, že nepôjdete na EURO? Bolo to veľmi nepríjemné. Snažil som sa celú sezónu o to, aby som sa dostal do záverečnej nominácie. Chápem, že tréner Tarkovič sa musel rozhodnúť. A musím to rešpektovať. Môžem si však s čistým svedomím povedať, že som dal do toho všetko. Napokon to nevyšlo. Život nekončí, ideme ďalej.

Ako ste vnútorne prežívali túto informáciu? Plakať som neplakal. Bolo to však emotívne. Cítil som, že aj trénerovi je to ľúto. Musel nám to však povedať. Je lepšie, keď sa vám pozrie do očí a povie, že vás neberie, akoby ste sa to dozvedeli na druhý deň z tlačovky v hotelovej izbe. V jednom momente sa vo mne bilo tisíc emócií. Sklamanie, smútok, nervozita. Potom som si v hlave všetko prehrával, či som mohol spraviť viac. Ako dlho ste zaspávali? Nespal som celú noc.

Bola to jedna z najťažších rán v živote? Nebola to najhoršia správa. Nikto neumrel, ale futbal je môj život. Robím ho každý deň, lebo ho milujem. Toto mal byť môj splnený sen, za ktorým som si kráčal a celú sezónu som k nemu smeroval. Bol som k nemu len krôčik. Ale hlava hore, o to väčšiu mám motiváciu, aby som bojoval v reprezentácii o ďalšie EURO. Mali ste už nejaké náznaky počas sústredenia vo Windischgarstene, že sa nezmestíte do 26-člennej nominácie? Na sústredení som sa cítil dobre. Aj na tréningoch mi vychádzali veci. Potom prišiel zápas s Bulharskom, ktorý nebol z mojej strany skvelý, ale ani zlý. Ale zrejme už pred ním bolo rozhodnuté, kto pôjde na EURO. Náznaky neboli žiadne. Skôr som sa cítil, že by to mohlo vyjsť.

Matúš Bero prežíva náročné momenty. (Autor: TASR)

Prežili ste najlepšiu sezónu v kariére. V holandskom Vitesse Arnhem ste patrili k dôležitým hráčom, mali ste výborné hodnotenia. Ako to vnímate, že ani to nestačilo? O to viac to mrzí, lebo celá sezóna bola z mojej strany perfektná. Aj v klube sme dosiahli výborné výsledky. Mrzí to. Tréner Tarkovič sa takto rozhodol. Ťažko sa mi o tom rozpráva. Hnevá vyradenie aj preto, že ste pravidelne hrávali, ste v kondícii a do nominácie sa dostali aj hráči, ktorí nemali takú výkonnosť? Každý máme inú pozíciu v klube, niektorí chlapci to majú náročnejšie, neodohrajú toľko minút. Mal som to šťastie, že som sa dokázal presadiť a hrával pravidelne. Na zraze môžeme ukázať, čo je v nás. Niekedy ukáže viac ten, čo menej hráva, lebo má viac energie. Neporovnávam sa na základe toho, kto má koľko odohrané.

Ste veľmi univerzálny hráč, ktorý dokáže zahrať na viacerých postoch. Neublížilo vám práve to, že v reprezentácii nemáte stálu pozíciu? V klube hrávam jedinú pozíciu a to je pozícia osmičky. Tam som stabilný. Niekedy vás tréner však potrebuje použiť na inú pozíciu. Niekedy to môže byť výhoda, lebo máte viac šancí sa presadiť.

Nebola to najhoršia správa. Nikto neumrel, ale futbal je môj život. Robím ho každý deň, lebo ho milujem. Toto mal byť môj splnený sen, za ktorým som si kráčal a celú sezónu som k nemu smeroval. Bol som k nemu len krôčik.

Aká bola rozlúčka so spoluhráčmi? Bolo mi veľmi smutno a ľúto, že sa s nimi musím rozlúčiť. Všetkým som im poprial veľa šťastia, nech ostanú zdraví a na EURO nás všetkých potešia. Tréner Vladimír Weiss starší hovoril, že pre nenominovaného hráča sa môže stať tréner nepriateľom na celý život. Stane sa pre vás ním tréner Tarkovič? Určite nie. Mohol zobrať 26 hráčov, keby mohol zobrať tridsať, tak zoberie aj iných. Z trénera Tarkoviča určite nepriateľa nebudem mať. Chlapcom budem držať palce. Aj trénerovi. Hoci sa rozhodol v môj neprospech. Sklamaní sú aj iní hráči. Koniec koncov ide o to, aby to mužstvu na EURO fungovalo. V rozhovore pre RTVS ste vraveli, že futbal nechcete dlhšie vidieť, ale podľa hlasu pôsobíte vyrovnane. Ako to beriete s odstupom času? Stále to škrie rovnako. To s tým futbalom splním. Pustím si až náš prvý zápas na EURO. Dovtedy sa mu budem vyhýbať, ako sa len dá. Pôjdem robiť všemožné športy okrem futbalu. Telo i hlava sa potrebuje vyčistiť a nájsť novú motiváciu do ďalšej práce.

Čím si vyvetráte hlavu od futbalu? Budem doma s rodinou. Bol som rok bez nich, takže najväčší relax bude, že si ich môžem užiť. Tiež si naplánujem nejakú turistiku. Na dovolenku sa nechystám, to pôjdem až v zime.