Tetovania, opitý Suárez, Trenčín či Trnava? Škrtel odpovedal Z voleja

Je štvornásobným najlepším futbalistom Slovenska. Za národné farby odohral vyše sto zápasov a strelil v nich šesť gólov. Roky bol defenzívnou oporou reprezentácie a nosil kapitánsku pásku. MARTIN ŠKRTEL (36) bol hosťom Stana Benčata v talkshow Z voleja. Koncom minulého roka ste si pretrhli ľavú achillovu šľachu. Ste už zdravotne fit? Pomaly môžem trénovať. Zarezávam dvakrát denne s osobným trénerom a fyzioterapeutom. Robíme všetko preto, aby som bol, keď dostanem zelenú, stopercentne pripravený na návrat do profesionálneho futbalu.

Čo robíte okrem trénovania? Sledujem EURO, Anglicko akurát zdolalo Nemecko 2:0. Každý vie, aký som milovník nemeckého futbalu, takže to dopadlo dobre (smiech). Z nemeckej strany to bolo príliš pretaktizované. Zápas bol o jednom góle a našťastie ho dali Angličania. Koho výkony sa vám pozdávajú? Mojim čiernym koňom boli Turci, ale ďaleko nedocválali (smiech). Vynikajúco hrajú Taliani, ktorí sú na tom herne a takticky najlepšie. Prekvapením sú Česi a, samozrejme, Švajčiari. Nečakal som vypadnutie Francúzska.

Ako hodnotíte výkony Slovenska? Prvý zápas proti Poľsku zvládli chalani výborne, pretože favorit bol inde. Medzi ľuďmi a futbalovou verejnosťou nastala eufória, čo nám trochu ublížilo. Hovorilo sa, že Švédov prevalcujeme, no oni majú svoju kvalitu a hrali dobre takticky. Nechávali nám loptu, vykrývali priestory a v druhom polčase udreli. S odstupom času viem, že Švédi boli hrateľní a bod sme nielenže mohli, ale mali získať. Aj keď sa vravelo, že Španielsko je v kríze, remíza s ním bola nepravdepodobná. Španieli boli ako časovaná bomba, ktorú sme chybami odistili. Je to škoda, pretože to vrhá zlý tieň. Jeden a pol zápasu to bolo z našej strany solídne, no každý si spomenie len na Španielov, čo nie je dobre.

Dva zápasy sme nevystrelili na bránku súpera. Nie je to blamáž? Keď sme porazili veľké mužstvá, nikdy sme nehrali atraktívny futbal. Máme to tak vžité, že úspech vieme dosiahnuť len zo zabezpečenej obrany.

Kariéra 2003 - 2004 AS Trenčín 2004 - 2008 Zenit Petrohrad 2008 - 2016 FC Liverpool 2016 - 2019 Fenerbahce 2019 - Basaksehir

Keď sme v kvalifikácii hrali proti Španielom, dvakrát sme vystrelili na bránku a vyhrali sme 2:1. Ak by sme s nimi hrali otvorenú partiu, bola by to samovražda. Na Slovensku prevládajú názory o modernom futbale, ale na ten potrebujeme hráčov. Futbal sa hrá na výhry, góly a body. A keď je tréner presvedčený, že úspech môžeme dosiahnuť takto, hrajme z obrany. Slovensko nie je jediná defenzívna krajina, ktorá hrá v hlbokom bloku. Súhlasím s kritikmi, že nám chýba prechod do útoku, brejky a sme málo nebezpeční v zakončení. Hádzať však vinu na trénera nie je na mieste.

Zápasy proti Poľsku a Švédsku ste sledovali priamo v Petrohrade. Ako ste si ich užili? Áno, spolu s Martinom Jakubkom a Stanislavom Šestákom sme si spravili výlet. Zahralo nám do kariet, že sa zápasy presunuli z Dublinu do Petrohradu. Prekvapilo nás, že v Rusku nikto nenosí rúško. Mali sme ho jedine my. Ste zaočkovaný? Zatiaľ nie, preto sme sa zodpovedne chránili. V Turecku očkujú čínskou vakcínou, čo by pre mňa nemalo zmysel. Očkovali od najstarších a na mňa zatiaľ nedošlo. Absolvovať to teda budem musieť doma na Slovensku. Verím, že sa čoskoro dostane svet do normálu. Som rád, že sa ľudia konečne dostali na štadióny. Každý športovec chce hrať pred divákmi, je to sto a jeden. Skvelých priaznivcov majú v Spartaku Trnava, ktorý ste označili za svoj obľúbený slovenský klub. Oblečiete si jeho dres po návrate domov? Pýtajú sa ma to viacerí novinári, no zatiaľ neviem. Nie je tajomstvo, že som bol v kontakte s funkcionármi Spartaka. Potom som sa však zranil a situácia sa zmenila. Takýto prestup spravím jedine vtedy, keď budem zdravý. Neviem však, prečo všetci stále spájajú moju budúcnosť s Trnavou. Je to slovenský klub, ktorému fandím, ale do veľkého futbalu som išiel z Trenčína. Tak ako to teda je - Trnava alebo Trenčín? Záujem má len jeden klub a už vy musíte zistiť, ktorý (smiech).

Martin Škrtel si po kariére zahrá za rodnú dedinu. (Autor: TASR / AP)

Budete hrať aj amatérsku ligu za rodné Ráztočno? Môžem prisľúbiť, že určite áno. Keď skončím s vrcholovým futbalom, zahrám si aspoň na takejto úrovni. S kamarátmi za klobásu a pivo, len tak pre zábavu. Niektorí si mysleli, že to bude už tento rok, no ešte mám čas. Naposledy ste hrali za turecký Basaksehir a teraz do krajiny predstupuje aj Marek Hamšík. Neláka vás spoločný súboj? Hrali sme už spolu i proti sebe, takže neviem, či je to až také lákadlo. Nikdy však nehovor nikdy. V kariére chcem určite pokračovať v Turecku alebo na Slovensku. Oslovili ma aj kluby z exotických krajín, čo ma dosť prekvapilo, no týmto smerom sa neuberám. Marek ide do ambiciózneho a špecifického klubu. Keď vyhrávate, v Trabzone vás majú za bohov. Keď sa však nedarí, je to oveľa horšie. Ľudia tam sú fanatici, a keďže v meste nemajú nič iné ako futbal, očakávajú výsledky. Držím preto Marekovi palce, aby sa im darilo. Lebo inak si musí vykopať súkromný kryt (smiech).

V Basaksehire nie sú takí fanatici do futbalu? Istanbul je európske mesto a je tu šesť - sedem klubov. Život okolo futbalu je teda pokojnejší. Ak sa vám po zranení nepodarí vrátiť do profesionálneho futbalu, máte alternatívny plán? Čo budete robiť, keď nadobro skončíte s kariérou? Viete si predstaviť, že by ste sa dali na dráhu funkcionára? Takto ďaleko som sa myšlienkami ešte nedostal. V tomto športe sa pohybujem dlhý čas, preto mi osud slovenského futbalu nie je ľahostajný. Nielen mne, ale aj ďalším bývalým reprezentantom. Myslím, že by mali byť viac využívaní, pretože majú množstvo skúseností. Nebolo by na škodu, kedy sa zapájali do diania na ligovej či reprezentačnej úrovni.

V hokeji to bývalí úspešní reprezentanti vzali po kariére do svojich rúk. Udeje sa niečo podobné aj vo futbale? Niektoré veci sa mi nepáčia a mám na ne iný pohľad. Momentálne však nie som v pozícii, aby som robil revolúciu ako v hokeji. Nič podobné sa ani zatiaľ nechystá. Chceli by ste zastávať post funkcionára? Najbližšia by mi bola pozícia trénera. Nebránim sa však ničomu, uvidím, čo bude po kariére. Verím, že si nájdem prácu, ktorá ma bude baviť a budem v nej osožný.