Slovensko na MS zrejme bez hráča z NHL. Do jeho účasti mal zasiahnuť klub

Slovenský hokejista Martin Pospíšil sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepredstaví na MS v hokeji 2026, ktoré sa konajú vo Švajčiarsku.
Podľa informácií redaktora Tlačovej agentúry SR Michala Runáka ho nepustí na šampionát klub.
"Slováci budú na MS asi aj bez Martina Pospíšila. On sám by chcel, ale podľa mojich informácií ho nepustí klub," uviedol na sociálnej sieti.
Jeho neúčasť na šampionáte prezentovala aj televízia JOJ Šport, ktorá je hlavným vysielateľom MS.
Pospíšil vynechal prvú polovicu aktuálnej sezóny NHL pre otras mozgu, ktorý utrpel v poslednom prípravnom zápase. Zdravotné komplikácie mal aj na ZOH.
Dvadsaťšesťročný útočník si na svetovom šampionáte zahral doteraz iba jedenkrát v kariére. Predstavil sa na MS 2024 v Česku, kde patril medzi najlepších hráčov vo výbere trénera Craiga Ramsayho. Turnaj ale nedohral pre zranenie ramena.
Slovensko reprezentoval aj na feburárovej olympiáde v Miláne, v troch zápasoch nazbieral tri body (0+3).
Slovenskú hokejovú reprezentáciu už naisto neposilnia na MS Lukáš Cingel, Marián Studenič a Tomáš Tatar. Oznámil to tréner A-tímu Vladimír Országh. Všetci títo hráči majú zdravotné problémy.
Okrem tejto trojice budú chýbať aj Dávid Mudrák, Michal Ivan, Christián Jaroš a Mário Grman.