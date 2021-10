Teraz začína ešte tvrdšia robota, hovorí zástupca DOXXbet SFG Martin Buday (rozhovor)

Pocity sú to neopísateľne, splnil sa mi jeden zo snov a idem si tam plniť ďalšie. Teraz začína ešte tvrdšia robota a veľmi sa na to teším.

Po Ľudovítovi Kleinovi ste len druhý Slovák, ktorý sa dostal do najprestížnejšej MMA organizácie sveta UFC. Aké sú to pocity?

Veľmi dobre sa to počúvalo, najprv som si nebol vôbec istý, či ten výkon bol natoľko dobrý, že dostanem zmluvu. Ale keď som si vypočul, ako o mne hovorí Dana White, že sa mu páčil môj výkon, tak to bolo tiež niečo neopísateľné. Ešte keď potvrdil, že ma berie do UFC.