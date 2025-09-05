MS vo futbale majú prvého postúpujúceho z Afriky, miestenku získalo Maroko

RABAT. Marockí futbalisti si ako prví z Afriky zabezpečili miestenku na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
V piatkovom kvalifikačnom zápase zdolali Niger vysoko 5:0 a zaistili si prvenstvo v E-skupine.
Maročania využili vylúčenie Abdula-Latifa Goumeya z 26. minúty a už do polčasu viedli 2:0 zásluhou dvoch gólov Ismaeila Saibariho.
V druhom dejstve spečatili víťazstvo aj postup Ayoub el Kaabi, Hamza Igamane a Azzedine Ounahi. Maročania vyhrali všetkých šesť duelov a s 18 bodmi ich už nikto nezosadí z prvej priečky, pričom do konca kvalifikácie majú ešte dva duely.