MS vo futbale majú prvého postúpujúceho z Afriky, miestenku získalo Maroko

Futbalisti Maroka
Futbalisti Maroka (Autor: TASR/AP)
TASR|5. sep 2025 o 23:58
Postup im zaistil triumf nad Nigerom.

RABAT. Marockí futbalisti si ako prví z Afriky zabezpečili miestenku na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.

V piatkovom kvalifikačnom zápase zdolali Niger vysoko 5:0 a zaistili si prvenstvo v E-skupine.

Maročania využili vylúčenie Abdula-Latifa Goumeya z 26. minúty a už do polčasu viedli 2:0 zásluhou dvoch gólov Ismaeila Saibariho.

V druhom dejstve spečatili víťazstvo aj postup Ayoub el Kaabi, Hamza Igamane a Azzedine Ounahi. Maročania vyhrali všetkých šesť duelov a s 18 bodmi ich už nikto nezosadí z prvej priečky, pričom do konca kvalifikácie majú ešte dva duely.

Reprezentácie

pi 23:58
