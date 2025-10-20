Afrika má nových hrdinov. Maroko ovládlo MS do 20 rokov prvýkrát v histórii

SANTIAGO. Futbalisti Maroka získali prvýkrát v histórii titul majstrov sveta hráčov do 20 rokov.
Vo finále šampionátu v Čile vyhrali nad Argentínou 2:0, keď sa dvakrát v prvom polčase gólovo presadil Yassir Zabiri. Bronz patrí mladým futbalistom Kolumbie.
Doterajším maximom Maroka na MS do 20 rokov bola štvrtá priečka z roku 2005. Na ceste za titulom prehralo jediný zápas - s Mexikom v základnej skupine 0:1, no napriek tomu postúpilo do vyraďovačky z prvého miesta po víťazstvách nad Španielskom i Brazíliou.
V play off potom Maročania postupne zdolali Kórejskú republiku, USA, Francúzsko a v boji o zlato aj Argentínu, ktorá nedosiahla na svoj siedmy titul. So šiestimi však stále vedie historickú tabuľku svetových šampiónov pred Brazíliou (5).
Hrdinom finálového súboja v Santiagu sa stal dvojgólový útočník Zabiri z portugalského klubu Famalicao. Presadil sa v 12. a 29. minúte.
VIDEO: Gól Zabiriho z priameho kopu
Maroko sa aj vďaka nemu stalo prvým africkou krajinou so zlatom z MS20 po Ghane, ktorá triumfovala v roku 2009.
Pre Argentínu to bola vo finále prvá prehra na turnaji, striebro získala napriek tomu, že jej chýbali dve najväčšie hviezdy v tejto vekovej kategórii - Franco Mastantuono z Realu Madrid a Claudio Echeverri z Bayeru Leverkusen.
Na cenný kov nedosiahol žiadny tím z Európy. Do semifinále sa prebojovali mladí Francúzi, tam však prehrali s Marokom po jedenástkovom rozstrele a v súboji o bronz potom podľahli Kolumbii 0:1.
MS hráčov do 20 rokov v Čile:
finále:
Argentína - Maroko 0:2 (0:2)
Góly: 12. a 29. Zabiri
o 3. miesto:
Kolumbia - Francúzsko 1:0 (1:0)
Gól: 2. Perea