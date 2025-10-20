Afrika má nových hrdinov. Maroko ovládlo MS do 20 rokov prvýkrát v histórii

Futbalisti Maroka oslavujú zisk titulu majstrov sveta do 20 rokov
Futbalisti Maroka oslavujú zisk titulu majstrov sveta do 20 rokov (Autor: TASR/AP)
TASR|20. okt 2025 o 08:04
Vo finále zdolalo Argentínu.

SANTIAGO. Futbalisti Maroka získali prvýkrát v histórii titul majstrov sveta hráčov do 20 rokov.

Vo finále šampionátu v Čile vyhrali nad Argentínou 2:0, keď sa dvakrát v prvom polčase gólovo presadil Yassir Zabiri. Bronz patrí mladým futbalistom Kolumbie.

Doterajším maximom Maroka na MS do 20 rokov bola štvrtá priečka z roku 2005. Na ceste za titulom prehralo jediný zápas - s Mexikom v základnej skupine 0:1, no napriek tomu postúpilo do vyraďovačky z prvého miesta po víťazstvách nad Španielskom i Brazíliou.

V play off potom Maročania postupne zdolali Kórejskú republiku, USA, Francúzsko a v boji o zlato aj Argentínu, ktorá nedosiahla na svoj siedmy titul. So šiestimi však stále vedie historickú tabuľku svetových šampiónov pred Brazíliou (5).

Hrdinom finálového súboja v Santiagu sa stal dvojgólový útočník Zabiri z portugalského klubu Famalicao. Presadil sa v 12. a 29. minúte.

VIDEO: Gól Zabiriho z priameho kopu

Maroko sa aj vďaka nemu stalo prvým africkou krajinou so zlatom z MS20 po Ghane, ktorá triumfovala v roku 2009.

Pre Argentínu to bola vo finále prvá prehra na turnaji, striebro získala napriek tomu, že jej chýbali dve najväčšie hviezdy v tejto vekovej kategórii - Franco Mastantuono z Realu Madrid a Claudio Echeverri z Bayeru Leverkusen.

Na cenný kov nedosiahol žiadny tím z Európy. Do semifinále sa prebojovali mladí Francúzi, tam však prehrali s Marokom po jedenástkovom rozstrele a v súboji o bronz potom podľahli Kolumbii 0:1.

MS hráčov do 20 rokov v Čile:

finále:

Argentína - Maroko 0:2 (0:2)

Góly: 12. a 29. Zabiri

o 3. miesto:

Kolumbia - Francúzsko 1:0 (1:0)

Gól: 2. Perea

Reprezentácie

dnes 08:04
