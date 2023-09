Predtým futbal, dnes robí MMA. Neštráka čaká na FABRIQU súboj so Smaalim

Neštrák sa dostal k MMA podobne ako niektorí jeho vrstevníci cez iný šport, a to futbal.

„Dostal som sa k tomu cez Mareka Medovarského. Spoznali sme sa a začal som uňho trénovať MMA, dal mi prvú súkromnú hodinu. Po pár tréningoch s ním som prešiel do Chaos Gymu, v ktorom ma Kamil Cibinski zobral medzi chalanov. Predtým som hrával futbal,“ povedal.

Prvý duel si Neštrák vyskúšal v bratislavskom King's Gyme a ako hovorí, chytilo ho to natoľko, že pri MMA zotrval dodnes.

„Bolo to v King’s Gyme v rámci MAMMAL ligy. Nastúpil som proti českému súperovi. Premiéra mi vyšla, vyhral som 3:0 na body.

Hneď po konci zápasu si zo mňa Kamil vystrelil, že ešte musím ísť do extra roundu. Videl totiž, že som vôbec nevládal s dychom. Keď rozhodca dvihol hore moju ruku, tak som vedel, že to chcem robiť. Totálne ma to naplnilo.“

Neštrák, ktorý pred duelom absolvoval tréningový kemp v Srbsku, sa na FABRIQU predstaví proti ďalšiemu talentu Samirovi Smaalimu.

Vzájomný súboj sľubuje tvrdé výmeny v tempe po celý zápas.

Neštrák je amatérskym majstrom Slovenska v organizácii MAMMAL vo váhe 65,8 kg za rok 2022.

So Smaalim sa Neštrák pozná z európskych majstrovstiev.

“So Samirom sa poznám, máme za sebou pár spoločných tréningov. Boli sme spolu aj na majstrovstvách Európy v Taliansku.

Je to šikovný bojovník, presadzuje veľmi podobný štýl ako ja. Na náš zápas sa dosť teším. Očakávam, že to bude rýchle a divé,“ tipol si výsledok zápasu.