ONLINE: Liga majstrov dnes, žreb hlavnej fázy 2026/2027 LIVE (Slovan Bratislava)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes spoznajú súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Slovan figuruje vo štvrtom výkonnostnom osudí, z každého koša dostane dvoch súperov.
Znamená to, že na Tehelnom poli sa predstaví jeden veľkoklub z tejto deviatky: Paríž Saint-Germain, Bayern Mníchov, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Miláno, Manchester City, FC Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid.
Koše pred žrebom Ligy majstrov
1. výkonnostný kôš: Paríž Saint-Germain, Bayern Mníchov, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Miláno, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona, Atlético Madrid
2. výkonnostný kôš: Borussia Dortmund, AS Rím, Sporting Lisabon, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
3. výkonnostný kôš: Feyenoord Rotterdam, OSC Lille, Bod?/Glimt, SSC Neapol, RB Lipsko, Villarreal CF, Fenerbahce Istanbul, Šachtar Doneck, Galatasaray Istanbul
4. výkonnostný kôš: Slavia Praha, VfB Stuttgart, AEK Atény, LASK Linz, Como 1907, RC Lens, Viking FK, Sabah FK, Slovan Bratislava
Zápasy prvého kola hlavnej fázy sú rozdelené do troch dní a hrajú sa 8. 9. a 10. septembra.
Žreb sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Žreb ligovej fázy Ligy majstrov (naživo, štvrtok, výsledky)
1. kôš: Paríž St. Germain, Bayern Mníchov, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Miláno, Manchester City, Arsenal FC, FC Barcelona, Atlético Madrid
2. kôš: Borussia Dortmund, AS Rím, Sporting Lisabon, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruggy, Real Betis, PSV Eindhoven
3. kôš: Feyenoord, Lille OSC, Bodö/Glimt, SSC Neapol, RB Lipsko, Villarreal, Fenerbahce, Šachtar Doneck, Galatasaray
4. kôš: Slavia Praha, Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atény, LASK Linz, Como 1907, Racing Lens, Viking Stavanger, Sabah FC
1. kolo: 8.–10. septembra 2026
2. kolo: 13.–14. októbra 2026
3. kolo: 20.–21. novembra 2026
4. kolo: 3.–4. novembra 2026
5. kolo: 24.–25. novembra 2026
6. kolo: 8.–9. decembra 2026
7. kolo: 19.–20. januára 2027
8. kolo: 27. januára 2027
V monackom Grimaldi Forum dnes prebehne žreb ligovej fázy Ligy majstrov. Rovnako ako vlani sa odohrá podľa inovovaného systému s 36 mužstvami v jednej tabuľke bez vytvárania tradičných štvorčlenných skupín. Účastníci boli podľa koeficientu rozdelení do štyroch košov po deväť, pričom toto zaradenie na rozdiel od predchádzajúceho systému neznamená žiadnu výhodu v nasadení. Každý z klubov sa stretne s jedným súperom doma a jedným vonku z každého zo štyroch košov, celkovo teda odohrá osem stretnutí.
Po ročnej prestávke sa v najprestížnejšej klubovej súťaži opäť predstaví aj slovenský majster ŠK Slovan Bratislava.