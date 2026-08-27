ONLINE: Liga majstrov dnes, žreb hlavnej fázy 2026/2027 LIVE (Slovan Bratislava)

Trofej pre víťaza Ligy majstrov.
Trofej pre víťaza Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|27. aug 2026 o 15:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo žrebu hlavnej časti Ligy majstrov 2026/2027.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes spoznajú súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov.

Slovan figuruje vo štvrtom výkonnostnom osudí, z každého koša dostane dvoch súperov.

Znamená to, že na Tehelnom poli sa predstaví jeden veľkoklub z tejto deviatky: Paríž Saint-Germain, Bayern Mníchov, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Miláno, Manchester City, FC Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid.

Koše pred žrebom Ligy majstrov

1. výkonnostný kôš: Paríž Saint-Germain, Bayern Mníchov, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Miláno, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona, Atlético Madrid
2. výkonnostný kôš: Borussia Dortmund, AS Rím, Sporting Lisabon, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
3. výkonnostný kôš: Feyenoord Rotterdam, OSC Lille, Bod?/Glimt, SSC Neapol, RB Lipsko, Villarreal CF, Fenerbahce Istanbul, Šachtar Doneck, Galatasaray Istanbul
4. výkonnostný kôš: Slavia Praha, VfB Stuttgart, AEK Atény, LASK Linz, Como 1907, RC Lens, Viking FK, Sabah FK, Slovan Bratislava

Zápasy prvého kola hlavnej fázy sú rozdelené do troch dní a hrajú sa 8. 9. a 10. septembra.

Kde sledovať žreb Ligy majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Žreb sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Žreb ligovej fázy Ligy majstrov (naživo, štvrtok, výsledky)

Žrebovanie súťaží  2026/2027
27.08.2026 o 18:00
Žrebovanie Ligy majstrov
Plánovaný
Prenos
Rozdelenie košov:

1. kôš: Paríž St. Germain, Bayern Mníchov, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Miláno, Manchester City, Arsenal FC, FC Barcelona, Atlético Madrid

2. kôš: Borussia Dortmund, AS Rím, Sporting Lisabon, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruggy, Real Betis, PSV Eindhoven

3. kôš: Feyenoord, Lille OSC, Bodö/Glimt, SSC Neapol, RB Lipsko, Villarreal, Fenerbahce, Šachtar Doneck, Galatasaray

4. kôš: Slavia Praha, Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atény, LASK Linz, Como 1907, Racing Lens, Viking Stavanger, Sabah FC
Hracie dni ligovej fázy:

1. kolo: 8.–10. septembra 2026

2. kolo: 13.–14. októbra 2026

3. kolo: 20.–21. novembra 2026

4. kolo: 3.–4. novembra 2026

5. kolo: 24.–25. novembra 2026

6. kolo: 8.–9. decembra 2026

7. kolo: 19.–20. januára 2027

8. kolo: 27. januára 2027
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní žrebovania Ligy majstrov pre sezónu 2026/27.

V monackom Grimaldi Forum dnes prebehne žreb ligovej fázy Ligy majstrov. Rovnako ako vlani sa odohrá podľa inovovaného systému s 36 mužstvami v jednej tabuľke bez vytvárania tradičných štvorčlenných skupín. Účastníci boli podľa koeficientu rozdelení do štyroch košov po deväť, pričom toto zaradenie na rozdiel od predchádzajúceho systému neznamená žiadnu výhodu v nasadení. Každý z klubov sa stretne s jedným súperom doma a jedným vonku z každého zo štyroch košov, celkovo teda odohrá osem stretnutí.

Po ročnej prestávke sa v najprestížnejšej klubovej súťaži opäť predstaví aj slovenský majster ŠK Slovan Bratislava.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 18:00.
Liga majstrov

Liga majstrov

    Trofej pre víťaza Ligy majstrov. online
    Trofej pre víťaza Ligy majstrov. online
    ONLINE: Liga majstrov dnes, žreb hlavnej fázy 2026/2027 LIVE (Slovan Bratislava)
    dnes 15:00
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