Slovan privíta taliansky veľkoklub, vyzve aj úradujúceho šampióna Ligy majstrov

Žreb Ligy majstrov 2026/2027
Žreb Ligy majstrov 2026/2027 (Autor: TASR/AP)
TASR|27. aug 2026 o 18:35
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Slovan Bratislava sa pred žrebom nachádzal v štvrtom výkonnostnom koši.

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov.

Slovenskému majstrovi vyžrebovali z prvého koša Inter Miláno. Druhý tím z prvého koša mu bol vyžrebovaný aktuálny šampión Paríž St. Germain.

Z druhého koša privíta Slovan na domácom štadióne španielsky Real Betis, za ktorý hrá aj Brazílčan Antony.

V druhom koši im žreb prisúdil druhý taliansky klub AS Rím, duel s ním odohrajú na štadióne v metropole Talianska.

Z tretieho koša im žreb vybral zápas na domácom trávniku s ukrajinským Šachtarom Doneck. Slovan takisto vycestuje do Francúzska, kde narazí na OSC Lille.

Slovan bude svojich súperov spoznávať postupne. Z každého výkonnostného koša mu budú pridelení dvaja.

S jedným z nich odohrá zápas na domácom štadióne, s druhým na ihrisku súpera. Slovan sa pred žrebom nachádzal vo štvrtom výkonnostnom koši, kde sa zaradil kvôli koeficientu.

Súperi Slovana Bratislava v Lige majstrov

Doma:

Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Doneck

Vonku:

Paríž St. Germain, AS Rím, OSC Lille

Liga majstrov

Liga majstrov

    Žreb Ligy majstrov 2026/2027
    Žreb Ligy majstrov 2026/2027
    Slovan privíta taliansky veľkoklub, vyzve aj úradujúceho šampióna Ligy majstrov
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