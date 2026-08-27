Slovan privíta taliansky veľkoklub, vyzve aj úradujúceho šampióna Ligy majstrov

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Futbalisti ŠK Slovan Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov.
Slovenskému majstrovi vyžrebovali z prvého koša Inter Miláno. Druhý tím z prvého koša mu bol vyžrebovaný aktuálny šampión Paríž St. Germain.
Z druhého koša privíta Slovan na domácom štadióne španielsky Real Betis, za ktorý hrá aj Brazílčan Antony.
V druhom koši im žreb prisúdil druhý taliansky klub AS Rím, duel s ním odohrajú na štadióne v metropole Talianska.
Z tretieho koša im žreb vybral zápas na domácom trávniku s ukrajinským Šachtarom Doneck. Slovan takisto vycestuje do Francúzska, kde narazí na OSC Lille.
Slovan bude svojich súperov spoznávať postupne. Z každého výkonnostného koša mu budú pridelení dvaja.
S jedným z nich odohrá zápas na domácom štadióne, s druhým na ihrisku súpera. Slovan sa pred žrebom nachádzal vo štvrtom výkonnostnom koši, kde sa zaradil kvôli koeficientu.
Súperi Slovana Bratislava v Lige majstrov
Doma:
Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Doneck
Vonku:
Paríž St. Germain, AS Rím, OSC Lille