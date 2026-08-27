    Zapletalová neobhájila sériu víťazstiev. V Zürichu zakopla a prišla aj o svetový výkon roka

    Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
    Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|27. aug 2026 o 20:07
    ShareTweet0

    Slovenská atlétka po piatich víťazstvách v rade skončila na 6. mieste.

    Diamantová liga 2026 - Zürich

    Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:

    #

    Krajina

    Meno 

    Čas

    1.

    USA

    Anna Cockrellová

    52.13 s

    2.

    USA

    Dalilah Muhammadová

    53.16 s

    3.

    JAM

    Rushell Claytonová

    53.17 s

    4.

    PRT

    Binta Fatoumata Diallová

    53.30 s

    5.

    PAN

    Gianna Woodruffová

    53.79 s

    6.

    SVK

    Emma Zapletalová

    54,07 s

    7.

    NOR

    Amalie Iuelová

    54.12 s

    8.

    GBR

    Emily Newnhamová

    54.81 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy v behu na 400 m prek.

    Na štvrtkovom podujatí v Zürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,07 s.

    VIDEO: Zakopnutie Emmy Zapletalovej

    Víťazkou pretekov sa stala Američanka Anna Cockrellová výkonom 52,13 s. Strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži dokázala prekonať svetový výkon roka, ktorý doteraz držala Zapletalová časom 52,30.

    Druhá dobehla ďalšia Američanka Dalila Muhammadová za 53,16, tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová časom 53,17.

    Úradujúca majsterka Európy z Birminghamu tak ukončila základnú časť Diamantovej ligy s bilanciou päť víťazstiev a len v jedinej súťaži nedokázala prejsť cieľovou čiarou ako prvá.

    Už pred pretekmi na Letzigrunde mala pritom istotu štartu vo finále, ktoré je v Bruseli na programe v piatok 4. septembra.


    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
      Emma Zapletalová počas behu na 400 m cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne 2026.
      Zapletalová neobhájila sériu víťazstiev. V Zürichu zakopla a prišla aj o svetový výkon roka
      dnes 20:07
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Zapletalová neobhájila sériu víťazstiev. V Zürichu zakopla a prišla aj o svetový výkon roka