Zapletalová neobhájila sériu víťazstiev. V Zürichu zakopla a prišla aj o svetový výkon roka

Diamantová liga 2026 - Zürich
Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Anna Cockrellová
52.13 s
2.
Dalilah Muhammadová
53.16 s
3.
Rushell Claytonová
53.17 s
4.
Binta Fatoumata Diallová
53.30 s
5.
Gianna Woodruffová
53.79 s
6.
Emma Zapletalová
54,07 s
7.
Amalie Iuelová
54.12 s
8.
Emily Newnhamová
54.81 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy v behu na 400 m prek.
Na štvrtkovom podujatí v Zürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,07 s.
VIDEO: Zakopnutie Emmy Zapletalovej
Víťazkou pretekov sa stala Američanka Anna Cockrellová výkonom 52,13 s. Strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži dokázala prekonať svetový výkon roka, ktorý doteraz držala Zapletalová časom 52,30.
Druhá dobehla ďalšia Američanka Dalila Muhammadová za 53,16, tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová časom 53,17.
Úradujúca majsterka Európy z Birminghamu tak ukončila základnú časť Diamantovej ligy s bilanciou päť víťazstiev a len v jedinej súťaži nedokázala prejsť cieľovou čiarou ako prvá.
Už pred pretekmi na Letzigrunde mala pritom istotu štartu vo finále, ktoré je v Bruseli na programe v piatok 4. septembra.