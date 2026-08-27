Obrat storočia v Plzni! Hrdinom bol Slovák, komentátor kričal: Ani nemal byť na ihrisku

V Doosan Arene sa rozpútalo futbalové šialenstvo, ktoré vyvrcholilo v šiestej minúte nadstaveného času. Keď Dávid Krčík zavesil hlavou piaty gól, štadión vybuchol.
Viktoria zmazala náskok CZ Belehrad a po jednom z najbláznivejších zápasov svojej modernej histórie postúpila ďalej.
Zápas, ktorý nemal byť možný
Dotiahnuť trojgólové manko v pohárovej odvete je prakticky nemožné. Plzeň však od úvodných minút ukazovala, že tentoraz nechce rešpektovať futbalovú logiku.
Diváci v Doosan Arene sledovali drámu, akú počas modernej, približne pätnásťročnej úspešnej éry Viktorie na domácom štadióne ešte nezažili.
Domáci tím sa pustil do súpera bez rešpektu a postupne mazal obrovský náskok z prvého zápasu.
Keď sa skóre zastavilo na 4:1, neuveriteľný obrat bol dokončený. Lenže tým sa šialený večer ani zďaleka nekončil. Duel smeroval do predĺženia a v ňom sa nervozita ešte vystupňovala.
Holandský rozhodca Danny Makkelie nariadil až tri pokutové kopy. Plzeň dva z nich premenila a zápas sa menil na absolútny chaos.
Bukariho skrat bol jedným z kľúčových momentov
V 53. minúte navyše prišiel moment, ktorý mohol mať na ďalší priebeh obrovský vplyv.
Osman Bukari, bývalý hráč AS Trenčín, sa nechal úplne zbytočne vylúčiť. Pri postrannej čiare sa ohnal po Merchasovi Doskim a rozhodca Makkelie mu okamžite ukázal červenú kartu.
CZ Belehrad tak zostal v početnej nevýhode v čase, keď sa už Plzeň naplno hnala za zmazaním trojgólového manka.
Bukariho skrat sa napokon ukázal ako jeden z kľúčových momentov celého štvrtkového večera.
VIDEO: Zostrih zápasu Viktoria Plzeň - CZ Belehrad
Krčík ani nemal byť na ihrisku, reval komentátor
A potom prišla chvíľa slovenského obrancu.
Dávid Krčík sa napokon stal hrdinom večera. Jeho meno však predtým zaznievalo aj v kritickom kontexte.
„Dávid Krčík ani nemal byť na ihrisku,“ reval počas prenosu komentátor Nova Sport.
Slovák však na ihrisku zostal. A v úplnom závere ukázal, akú cenu môže mať jeden jediný okamih.
V šiestej minúte nadstaveného času si nabehol na center a hlavičkou poslal loptu do siete. Piaty gól Plzne. Piaty gól znamenajúci postup.
V Doosan Arene v tej chvíli vypuklo absolútne šialenstvo.
VIDEO: Gól Dávida Krčíka
Dvaja Slováci medzi hrdinami
Krčík však nebol jediným slovenským futbalistom, ktorý sa výrazne podpísal pod neuveriteľný večer.
Medzi najlepších hráčov zápasu patril aj Patrik Hrošovský. Skúsený stredopoliar pomohol Plzni zvládnuť mimoriadne náročnú partiu a po záverečnom hvizde si mohol vychutnať jeden z najkrajších večerov vo svojej kariére.
VIDEO: Gól Patrika Hrošovského
„Chutí to skvele, pocity sú krásne. Hovorili sme si, že do toho musíme dať maximum energie a vášne a uvidíme, ako to dopadne. Napokon sa nám podarilo postúpiť, poďakovanie patrí aj fanúšikom,“ povedal pre iSport.cz Hrošovský.
Po poslednom hvizde už nikto neriešil obrovské manko z prvého zápasu.
Krčík krepčil s celým štadiónom, fanúšikovia oslavovali ako po zisku trofeje a do osláv sa zapojil aj klubový šéf Adolf Šádek. Spoločne s hráčmi zamieril pod kotol, kde sa oslavy úplne odviazali.
VIDEO: Oslavy Plzne