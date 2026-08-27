VIDEO: Neuveriteľný obrat Plzne. Trojgólové manko zmazali aj vďaka Slovákom a postúpili

Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do ligovej fázy Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete play off na domácom štadióne pod vedením nového trénera Radoslava Kováča zdolali Crvenu Zvezdu Belehrad 5:1 po predĺžení.
Na zvrátení trojgólového manka z prvého duelu (0:3) sa presnými zásahmi podieľali aj Slováci.
Stredopoliar Patrik Hrošovský v 63. minúte stanovil priebežné skóre odvety na 3:1 a striedajúci obranca Dávid Krčík v 6. minúte predĺženia dokonal obrat českého tímu.
Skóre odvety otvoril v 8. minúte Prince Adu, ale už v 11. minúte odpovedal Mirko Ivanič a Crvena Zvezda tak mala opäť trojgólový náskok.
Viktoria mala k dispozícii až tri penalty. Prvú Adu v 51. minúte nepremenil, no v 58. minúte sa z bieleho bodu presadil Denis Višinský.
To už hrala Plzeň v početnej prevahe, keďže v 53. minúte videl červenú kartu Osman Bukari.
Hrošovského gól zvnútra šestnástky dostal Viktoriu na dosah predĺženia, ktoré sa stalo realitou po premenenej jedenástke Christopheho Kabonga v 5. minúte nadstaveného času druhého polčasu.
VIDEO: Gól Patrika Hrošovského
Práve po Kabongovom centri sa v 96. minúte presadil hlavou Krčík, ktorý nastúpil od začiatku predĺženia.
VIDEO: Gól Dávida Krčíka
Omonia Nikózia aj vďaka hetriku Loisa Dionyho otočila nepriaznivý stav 0:1 z prvého zápasu a radovala sa z postupu po víťazstve 4:2 v odvete proti belgickému Sint-Truidense VV.
Slovenský obranca cyperského tímu Ľubomír Šatka do zápasu nezasiahol.
Švédsky majster AIF Mjällby, ktorý v 3. predkole Ligy majstrov nestačil na bratislavský Slovan, prehral odvetu na pôde RB Salzburg 0:3 a zahrá si v Konferenčnej lige.
Žalgiris Kaunas síce v odvete zdolal Besiktas Istanbul 1:0, no z postupu sa vďaka triumfu 3:0 v prvom stretnutí radoval turecký klub.
Nórsky Lilleström otočil skóre proti albánskej Egnatii a zvíťazil 2:1 po predĺžení.
FC Ararat-Armenia postúpil do ligovej fázy, keď po remíze s Universitatea Craiova 1:1 v úvodnom zápase play off dokázali v odvete zvíťaziť 1:0.
Rozhodujúci moment zápasu priniesol až nadstavený čas.
Sandro Lima najskôr neskóroval z pokutového kopu, no hlavný rozhodca nariadil jeho opakovanie.
Domáci útočník neskóroval ani na druhý pokus, no následne dorazil loptu do brány.
Do hlavnej fázy sa dostali aj hráči Jagiellonie Bialystok, ktorí po víťazstve nad FC Iberia 1999 Tbilisi 4:0 v prvom zápase zvíťazili aj v odvete u súpera - 2:1. Tímy, ktoré neuspeli v play off Európskej ligy, budú hrať v Konferenčnej lige.
Európska liga - odvety play-off
Omonia Nikózia – Sint-Truidense VV 4:2 (2:1)
Góly: 16., 29. a 50. Diony (prvý z 11 m), 83. Panajotu - 33. a 90.+2 Sebaoui (prvý z 11 m)
/Ľ. Šatka (Omonia) presedel zápas na lavičke/
/prvý zápas: 0:1, Omonia postúpila/
Viktoria Plzeň – Crvena Zvezda Belehrad 5:1 pp (1:1, 4:1)
Góly: 8. Adu, 58. Višinský (z 11 m), 63. HROŠOVSKÝ, 90.+5 Kabongo (z 11 m), 96. KRČÍK - 11. Ivanič. ČK: 53. Bukari (Crvena Zvezda)
/P. Hrošovský odohral celý zápas ako kapitán a strelil gól, D. Krčík hral od 91. minúty a strelil gól, D. Ťapaj (všetci Plzeň) na lavičke/
/prvý zápas: 0:3, Plzeň postúpila/
Lilleström SK – KF Egnatia 2:1 pp (0:1, 1:1)
Góly: 82. Foss, 94. Olsen - 33. Sota
/prvý zápas: 0:0, Lilleström postúpil/
Red Bull Salzburg – Mjällby AIF 3:0 (0:0)
Góly: 61. a 68. Konate, 80. Tabakovič
/prvý zápas: 1:0, Salzburg postúpil/
FK Žalgiris Kaunas – Besiktas JK Istanbul 1:0 (0:0)
Gól: Oliveira
/prvý zápas: 0:3, Besiktas postúpil/
FC Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1:0 (0:0)
Gól: 90.+8 Sandro Lima
/prvý zápas: 1:1, FC Ararat-Armenia postúpil/
FC Iberia 1999 Tbilisi – Jagiellonia Bialystok 1:2 (1:1)
Góly: 35. Natčkebia - 31. Imaz (11 m), 70. Klynge
/prvý zápas: 0:4, Jagiellonia postúpila/