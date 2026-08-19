VIDEO: Brutálne KO a zmluva s UFC. Bývalý šampión Oktagonu hviezdil v Las Vegas

Brazílsky bojovník Kaik Brito si na druhý pokus splnil sen o UFC. V hlavnom zápase šou Dana White's Contender Series knokautoval Nama Fazila brutálnym spôsobom a následne si vypočul verdikt, na ktorý čakal.
Brito sa s Fazilom stretol v súboji, ktorý od začiatku ponúkal vysoké tempo. Fazil mal v hľadisku výraznú podporu svojich fanúšikov a atmosféra bola elektrizujúca.
Rozhodnutie prišlo v treťom kole. Brito ho otvoril naskočeným kolenom, ktorým naznačil svoje úmysly. O niekoľko sekúnd neskôr pridal tvrdý úder, po ktorom Fazil ostal bezvládne ležať na zemi.
Brito tak dosiahol víťazstvo brutálnym KO a okamžite bolo jasné, že jeho výkon bude patriť medzi najvýraznejšie momenty večera.
Šéf UFC bol z jeho výkonu nadšený
Dana White po zápase neskrýval nadšenie. Vyzdvihol nielen samotné KO, ale aj spôsob, akým Brito počas zápasu bojoval.
„Čo by som mal povedať o hlavnom zápase? Bol to neuveriteľný zápas. Fazil tu mal obrovské množstvo fanúšikov, ktorí vytvorili neskutočnú atmosféru. Úplne to tu vrelo. Brito, milujem tvoj štýl a to, ako zápasíš,“ povedal White.
VIDEO: Ukončenie zápasu Brito - Fazil
Šéf UFC zároveň ocenil, že Fazil dokázal absorbovať množstvo tvrdých úderov a napriek tomu pokračoval vpred. Brito však podľa neho jasne ukázal, že chce zápas ukončiť.
„Mal pred sebou borca, ktorý žral všetko, čo naňho poslal, a stále išiel dopredu. On však tretie kolo otvoril naskočeným kolenom, čím jasne ukázal, že chce zápas ukončiť. Potom pridal drvivé KO vo veľkom štýle,“ pokračoval White.
Následne už prišlo rozhodnutie, na ktoré Brito čakal. White mu oznámil, že si svojím výkonom vypýtal zmluvu s UFC.
„Kamarát, nemôžem sa dočkať, až ťa uvidím zápasiť v UFC. Poď si po svoju zmluvu,“ odkázal mu White.
Druhú šancu nepustil z rúk
Pre Brita ide o významný moment aj vzhľadom na jeho predchádzajúcu skúsenosť s Contender Series. Tentoraz však príležitosť využil dokonale a po zápase neskrýval emócie.
„Som na 100 percent šťastný a vďačný za túto príležitosť, ktorú mi Boh dal. Umožnil mi vrátiť sa a dal mi druhú šancu, aby som sa ukázal,“ povedal Brito.
Bývalý šampión Oktagonu zároveň zdôraznil, že o svojom mieste medzi elitou nepochyboval.
„Vedel som, že do UFC patrím a že si zaslúžim byť medzi elitou. Vedel som, že ponúknem skvelú šou. Veľmi ďakujem Bohu za všetko,“ uviedol.
Najväčším momentom preňho bolo počuť pochvalu priamo od šéfa UFC.
„Počuť, ako ma Dana White chváli, bolo niečo neuveriteľné. Som veľmi šťastný a vďačný. Veľmi ďakujem,“ dodal dojatý Brito.
Druhá šanca sa tak pre Brazílčana skončila presne podľa jeho predstáv. Brutálnym KO si otvoril dvere do UFC a po výkone proti Fazilovi už bude pokračovať medzi najlepšími bojovníkmi sveta.