ONLINE: Manchester United - Manchester City (Premier League)

Manchester United



"Red Devils" sa v tabuľke Premier League nachádzajú na piatom mieste so ziskom 17 bodov za päť výhier, dve remízy a tri prehry pri skóre 19:15, čo je piata najlepšia ofenzíva, ale deviata najhoršia defenzíva. Naposledy v lige United vyhral nad Tottenhamom 3:0, predtým ale zo štyroch duelov iba remizoval s Everton a prehral proti Aston Ville, Leicesteru City aj Liverpoolu. Ešte, že má tréner Solskjaer hviezdneho Cristiana Ronalda, ten sa postaral už o 9 súťažných gólov.



Manchester City



"Citizens" sa nachádzajú v tabuľke Premier League na treťom mieste so ziskom 20 bodov za šesť výhier, dve remízy a dve prehry pri skóre 20:6. Je to tretia najlepšia ofenzíva a druhá najlepšia defenzíva. Po ôsmych zápasoch bez prehry ale "Guardiolovci" v poslednom kole doma prekvapivo podľahli Crystal Palace (0:2). Každopádne, chuť si napravili výhrou nad Bruggami v Lige majstrov. Riyad Mahrez strelil vo všetkých súťažiach osem gólov, v lige je prvý trojgólový Phil Foden.