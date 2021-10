Dvadsaťtisíc fanúšikov odišlo predčasne. United utrpeli historickú potupu

„Tieto dva tímy sa tvária ako rovnocenné, ale bol medzi nimi obrovský rozdiel. Manchester United bol ponížený rivalmi z Liverpoolu. Bol to deň zúčtovania,“ napísal po zápase britský Daily Mail.

Napriek tomu odchádzali tisíce fanúšikov zo štadióna Old Trafford oveľa skôr, než sa skončil ťahák víkendového programu medzi Manchesterom United a FC Liverpool. Mnohí už po prvom polčase, ktorý prehrali domáci 0:4. Asi dvadsaťtisíc fanúšikov opustilo zápas predčasne.

MANCHESTER. V prepočte od sto až do viac než tisíc eur sa pohybujú ceny vstupeniek na domáce zápasy Manchester United v anglickej futbalovej Premier League.

Po štvrtom góle zachytili kamery televízie Sky v hľadisku zdrvený pohľad trénerskej legendy Sira Alexa Fergusona. Celkom iné emócie prezentoval na tribúne bývalý útočník Celtiku Glasgow a FC Liverpool Kenny Dalglish, ktorý si zápas užíval so širokým úsmevom.

Manchester nakoniec podľahol Liverpoolu 0:5. Pre United to bola v derby najväčšia domáca prehra v histórii. Vyšším rozdielom sa vzájomný zápas týchto mužstiev skončil naposledy v roku 1895, keď Liverpool vyhral na Anfield 7:1.

Po zmene strán Salah skompletizoval hetrik a ešte viac si upevnil pozíciu na čele tabuľky strelcov. Egypťan je prvým hráčom od sezóny 1991/92, ktorý strelil na Old Trafford v Premier League hetrik.

„Je skvelé vyhrať v Manchestri 5:0. Snažili sme sa hrať náš futbal a strieľať góly, čo sa nám darilo. Keď vyhráme, som vždy veľmi šťastný. No vyhrať na Old Trafford je niečo viac, ako získať tri body. Po tomto zápase môžem povedať, že chceme vyhrať Premier League,“ citoval britský denník The Guardian Mohameda Salaha, hráča zápasu.

Maguire: Ospravedlňujeme sa

Proti domácim stálo v zápase všetko. Ešte aj systém VAR, ktorý neuznal gól Ronaldovi a neskôr prispel k vylúčeniu Paula Pogbu. Ten bol na ihrisku len pätnásť minút a po ostrom zákroku na Keitu mu rozhodca Anthony Taylor ukázal najskôr žltú kartu, no po vzhliadnutí videa verdikt korigoval a domáceho hráča rovno vylúčil.

Kartu videl aj frustrovaný Ronaldo a mohol byť rád, že iba žltú. V závere prvého polčasu po faule na Jonesa ešte do ležiaceho súpera aj kopol.

„Na čo Manchester siahol, skončilo sa zle. Výsledok bol pre hráčov frustrujúci, nevedeli sa s ním vyrovnať. Potom sa stáva, že prídu skratové situácie. Pogba určite nechcel súpera zlikvidovať, ale bol to tvrdý zákrok,“ uviedol v televíznom prenose futbalový expert Ľuboš Benkovský.