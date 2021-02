Čakajú obrovský záujem. Spustili predaj vstupeniek na ME na Slovensku

Organizátori rozdelili vstupenky do troch cenových relácií a VIP, k dispozícii budú aj miesta pre imobilných fanúšikov, ktorí budú mať vstup zadarmo, vstup zaplatí iba sprievod.

"Cenová politika je podmienená kontraktom s Európskou hádzanárskou federáciou a maďarským partnerom. Vychádza z minulých šampionátov. Spravili sme mix cien, museli sme zobrať do úvahy aj kvalitu hál a atraktivitu zápasov," vysvetlil cenovú politiku prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.

"Šampionát určite bude, pretože v uplynulom období sa uskutočnili dva veľké turnaje - ME žien i MS mužov. S akým počtom fanúšikov, to si netrúfam odhadnúť, ale keď vidím situáciu s vakcináciou, verím v takú tú ľudskú nádej pre lepší život a verím v plné haly," povedal na online tlačovej konferencii Holeša.

"Rád by som povedal, že očakávam od začiatku obrovský záujem, ale vieme, aká je doba a ťažko plánovať na budúci rok. Do predaja dávame iba 10 percent z celkovej kapacity. Očakávam teda pozvoľný rozbeh

Organizátori garantujú fanúšikom návratnosť sumy za vstupenky, ak sa zápasy odohrajú bez divákov.

Predaj vstupeniek je na Slovensku iba v prvej fáze, v Maďarsku už 13. januára začali s predajom na final 4 víkend. Ďalšie vstupenky sa dostanú do predaja po skončení kvalifikácie a žrebe ME. Na záver spustia predaj na jednotlivé zápasy, to však iba v prípade, ak zostanú voľné miesta po predaji balíčkov.

Jednotlivec si ich môže nakúpiť v maximálnom počte desať kusov.