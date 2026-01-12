Shiffrinová nemala pri žrebe šťastie. Lyžiarky čaká prestížny slalom pod hviezdami

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v rakúskom stredisku Flachau. V utorok je na programe prestížny nočný slalom. Prvé kolo sa začne o 17:45 a druhé o 20:45 h.
Najvýhodnejšie štartové číslo 1 bude mať na trati švajčiarska reprezentantka Wendy Holdenerová.
Nasledovať bude domáca nádej Katharina Truppeová a prvú trojku uzavrie Nemka Lena Dürrová.
Víťazka posledného slalomu v Kranjskej Gore a taktiež obhajkyňa prvenstva vo Flachau z vlaňajška Camille Rastová vyštartuje s číslom šesť.
Hneď za ňou sa dostane na trať líderka celkového poradia SP a tiež disciplíny Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá tak uzavrie nasadenú sedmičku.
Priamy prenos zo slalomu odvysielajú stanice STVR Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - slalom vo Flachau
Číslo
Meno
Krajina
1
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
2
Katharina Truppeová
Rakúsko
3
Lena Dürrová
Nemecko
4
Lara Colturiová
Albánsko
5
Paula Moltzanová
USA
6
Camille Rastová
Švajčiarsko
7
Mikaela Shiffrinová
USA
8
Emma Aicherová
Nemecko
9
Sara Hectorová
Švédsko
10
Cornelia Öhlundová
Švédsko
11
Laurence St-Germainová
Kanada
12
Melanie Meillardová
Švajčiarsko
13
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
14
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
15
Katharina Huberová
Rakúsko