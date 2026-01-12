Shiffrinová nemala pri žrebe šťastie. Lyžiarky čaká prestížny slalom pod hviezdami

Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau.
Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|12. jan 2026 o 21:25
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla utorkového slalomu žien v rakúskom stredisku Flachau.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje v rakúskom stredisku Flachau. V utorok je na programe prestížny nočný slalom. Prvé kolo sa začne o 17:45 a druhé o 20:45 h.

Najvýhodnejšie štartové číslo 1 bude mať na trati švajčiarska reprezentantka Wendy Holdenerová.

Nasledovať bude domáca nádej Katharina Truppeová a prvú trojku uzavrie Nemka Lena Dürrová.

Víťazka posledného slalomu v Kranjskej Gore a taktiež obhajkyňa prvenstva vo Flachau z vlaňajška Camille Rastová vyštartuje s číslom šesť.

Hneď za ňou sa dostane na trať líderka celkového poradia SP a tiež disciplíny Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá tak uzavrie nasadenú sedmičku.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Priamy prenos zo slalomu odvysielajú stanice STVR Šport, Eurosport 1 či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - slalom vo Flachau

Číslo

Meno

Krajina

1

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

2

Katharina Truppeová

Rakúsko

3

Lena Dürrová

Nemecko

4

Lara Colturiová

Albánsko

5

Paula Moltzanová

USA

6

Camille Rastová

Švajčiarsko

7

Mikaela Shiffrinová

USA

8

Emma Aicherová

Nemecko

9

Sara Hectorová

Švédsko

10

Cornelia Öhlundová

Švédsko

11

Laurence St-Germainová

Kanada

12

Melanie Meillardová

Švajčiarsko

13

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

14

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

15

Katharina Huberová

Rakúsko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau.
Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo Flachau.
Shiffrinová nemala pri žrebe šťastie. Lyžiarky čaká prestížny slalom pod hviezdami
dnes 21:25
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Shiffrinová nemala pri žrebe šťastie. Lyžiarky čaká prestížny slalom pod hviezdami