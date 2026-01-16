Štartoval prvý a všetkých prekvapil. Mladý Talian oslavuje premiérové víťazstvo

Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. jan 2026 o 14:01 (aktualizované 16. jan 2026 o 14:51)
Super-G vo Wengene sa skončilo prekvapením.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Wengen

Super-G mužov:

1.

Giovanni Franzoni

Taliansko

1:45,19 min

2.

Stefan Babinsky

Rakúsko

+ 0,35 s

3.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

+ 0,37 s

4.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,53 s

5.

Raphael Haaser

Rakúsko

+ 0,68 s

Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni sa stal prekvapivým víťazom piatkového super-G vo Wengene. Zaznamenal premiérový triumf vo Svetovom pohári.

24-ročného Franzoniho na pódiu doplnili Rakúšan Babinsky (+0,35 s) a Švajčiar Von Allmen (+0,37 s). Favorizovaný Marco Odermatt finišoval štvrtý s pol sekundovým mankom.

VIDEO: Víťazná jazda Franzoniho

Preteky sa šli za ideálnych podmienok, ktoré priali vysokým rýchlostiam. Trať napokon najlepšie sadla už prvému štartujúcemu Franzonimu, ktorý si pripísal vôbec prvé víťazstvo na okruhu SP.

Na pódiovej priečke sa umiestnil len druhýkrát v kariére, v decembrovom super-G vo Val Gardene skončil tretí.

„Sú to pre mňa špeciálne preteky a byť prvý je úžasné. Dnes som prvýkrát štartoval s číslom jeden a bol som pod tlakom, pretože mám v super-G rád, keď idú niektorí lyžiari predo mnou. Jednoducho som sa snažil lyžovať dobre a čisto,“ citovala Franzoniho agentúra DPA.

Piate super-G sezóny tak našlo nového víťaza, v každom stredisku sa dosiaľ z triumfu tešil iný pretekár.

Celkové poradie SP

Po 20 z 38 pretekov:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1005 bodov

2.

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

538

3.

Lie McGrath

Nórsko

478

4.

Marco Schwarz

Rakúsko

466

5.

Henrik Kristoffersen 

Nórsko

456

6.

Loic Meillard

Švajčiarsko

453

Poradie v super-G

Po 5 z 9 pretekov:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

325 bodov

2.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

231

3.

Giovanni Franzoni

Taliansko

218

4.

Raphael Haaser

Rakúsko

191

5.

Stefan Babinsky

Rakúsko

183

6.

Stefan Rogentin

Švajčiarsko

168

7.

Jan Zabystřan

Česko

151

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

