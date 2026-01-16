Štartoval prvý a všetkých prekvapil. Mladý Talian oslavuje premiérové víťazstvo

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Wengen
Super-G mužov:
1.
Giovanni Franzoni
Taliansko
1:45,19 min
2.
Stefan Babinsky
Rakúsko
+ 0,35 s
3.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
+ 0,37 s
4.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,53 s
5.
Raphael Haaser
Rakúsko
+ 0,68 s
Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni sa stal prekvapivým víťazom piatkového super-G vo Wengene. Zaznamenal premiérový triumf vo Svetovom pohári.
24-ročného Franzoniho na pódiu doplnili Rakúšan Babinsky (+0,35 s) a Švajčiar Von Allmen (+0,37 s). Favorizovaný Marco Odermatt finišoval štvrtý s pol sekundovým mankom.
VIDEO: Víťazná jazda Franzoniho
Preteky sa šli za ideálnych podmienok, ktoré priali vysokým rýchlostiam. Trať napokon najlepšie sadla už prvému štartujúcemu Franzonimu, ktorý si pripísal vôbec prvé víťazstvo na okruhu SP.
Na pódiovej priečke sa umiestnil len druhýkrát v kariére, v decembrovom super-G vo Val Gardene skončil tretí.
„Sú to pre mňa špeciálne preteky a byť prvý je úžasné. Dnes som prvýkrát štartoval s číslom jeden a bol som pod tlakom, pretože mám v super-G rád, keď idú niektorí lyžiari predo mnou. Jednoducho som sa snažil lyžovať dobre a čisto,“ citovala Franzoniho agentúra DPA.
Piate super-G sezóny tak našlo nového víťaza, v každom stredisku sa dosiaľ z triumfu tešil iný pretekár.
Celkové poradie SP
Po 20 z 38 pretekov:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1005 bodov
2.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
538
3.
Lie McGrath
Nórsko
478
4.
Marco Schwarz
Rakúsko
466
5.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
456
6.
Loic Meillard
Švajčiarsko
453
Poradie v super-G
Po 5 z 9 pretekov:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
325 bodov
2.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
231
3.
Giovanni Franzoni
Taliansko
218
4.
Raphael Haaser
Rakúsko
191
5.
Stefan Babinsky
Rakúsko
183
6.
Stefan Rogentin
Švajčiarsko
168
7.
Jan Zabystřan
Česko
151