ONLINE: Super-G mužov dnes vo Wengene, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Wengen pretekmi super-G mužov.
Najväčší favorit na víťazstvo bude líder poradia disciplíny aj celkového poradia Marco Odermatt, ktorý vyštartuje s číslom 12.
Kde sledovať lyžovanie?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Wengen 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
16.01.2026 o 12:30
SuperG mužov, Wengen
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Giovanni Franzoni (ITA)
2. Mattia Casse (ITA)
3. Cameron Alexander (CAN)
4. Stefan Babinsky (AUT)
5. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
6. Guglielmo Bosca (ITA)
7. Vincent Kriechmayr (AUT)
8. Franjo von Allmen (SUI)
9. Stefan Rogentin (SUI)
10. Lukas Feurstein (AUT)
11. Alexis Monney (SUI)
12. Marco Odermatt (SUI)
13. Nils Allegre (FRA)
14. Dominik Paris (ITA)
15. Raphael Haaser (AUT)
16. Jan Zabystřan (CZE)
17. Ryan Cochran-Siegle (USA)
18. Miha Hrobat (SLO)
19. James Crawford (CAN)
20. Daniel Hemetsberger (AUT)
21. Loïc Meillard (SUI)
22. Kyle Negomir (USA)
23. Simon Jocher (GER)
24. Jared Goldberg (USA)
25. Jeffrey Read (CAN)
26. River Radamus (USA)
27. Brodie Seger (CAN)
28. Matthieu Bailet (FRA)
29. Justin Murisier (SUI)
30. Christof Innerhofer (ITA)
31. Blaise Giezendanner (FRA)
32. Marco Kohler (SUI)
33. Felix Monsen (SWE)
34. Riley Seger (CAN)
35. Andreas Ploier (AUT)
36. Vincent Wieser (AUT)
37. Marco Abbruzzese (ITA)
38. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
39. Daniel Danklmaier (AUT)
40. Manuel Traninger (AUT)
41. Alessio Miggiano (SUI)
42. Romed Baumann (GER)
43. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
44. Bryce Bennett (USA)
45. Elian Lehto (FIN)
46. Florian Schieder (ITA)
47. Sam Morse (USA)
48. Stefan Rieser (AUT)
49. Sam Alphand (FRA)
50. Luis Vogt (GER)
51. Henrik von Appen (CHI)
52. Nils Alphand (FRA)
53. Marco Pfiffner (LIE)
54. Juhan Luik (EST)
55. Martin Čater (SLO)
1. Giovanni Franzoni (ITA)
2. Mattia Casse (ITA)
3. Cameron Alexander (CAN)
4. Stefan Babinsky (AUT)
5. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
6. Guglielmo Bosca (ITA)
7. Vincent Kriechmayr (AUT)
8. Franjo von Allmen (SUI)
9. Stefan Rogentin (SUI)
10. Lukas Feurstein (AUT)
11. Alexis Monney (SUI)
12. Marco Odermatt (SUI)
13. Nils Allegre (FRA)
14. Dominik Paris (ITA)
15. Raphael Haaser (AUT)
16. Jan Zabystřan (CZE)
17. Ryan Cochran-Siegle (USA)
18. Miha Hrobat (SLO)
19. James Crawford (CAN)
20. Daniel Hemetsberger (AUT)
21. Loïc Meillard (SUI)
22. Kyle Negomir (USA)
23. Simon Jocher (GER)
24. Jared Goldberg (USA)
25. Jeffrey Read (CAN)
26. River Radamus (USA)
27. Brodie Seger (CAN)
28. Matthieu Bailet (FRA)
29. Justin Murisier (SUI)
30. Christof Innerhofer (ITA)
31. Blaise Giezendanner (FRA)
32. Marco Kohler (SUI)
33. Felix Monsen (SWE)
34. Riley Seger (CAN)
35. Andreas Ploier (AUT)
36. Vincent Wieser (AUT)
37. Marco Abbruzzese (ITA)
38. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
39. Daniel Danklmaier (AUT)
40. Manuel Traninger (AUT)
41. Alessio Miggiano (SUI)
42. Romed Baumann (GER)
43. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
44. Bryce Bennett (USA)
45. Elian Lehto (FIN)
46. Florian Schieder (ITA)
47. Sam Morse (USA)
48. Stefan Rieser (AUT)
49. Sam Alphand (FRA)
50. Luis Vogt (GER)
51. Henrik von Appen (CHI)
52. Nils Alphand (FRA)
53. Marco Pfiffner (LIE)
54. Juhan Luik (EST)
55. Martin Čater (SLO)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 275 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 209 b
3. Raphael Haaser (AUT) 146 b
4. Marco Schwarz (AUT) 145 b
5. Jan Zabystřan (CZE) 133 b
6. Stefan Rogentin (SUI) 132 b
7. Alexis Monney (SUI) 127 b
8. Fredrik Møller (NOR) 125 b
8. Dominik Paris (ITA) 125 b
10. Giovanni Franzoni (ITA) 118 b
1. Marco Odermatt (SUI) 275 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 209 b
3. Raphael Haaser (AUT) 146 b
4. Marco Schwarz (AUT) 145 b
5. Jan Zabystřan (CZE) 133 b
6. Stefan Rogentin (SUI) 132 b
7. Alexis Monney (SUI) 127 b
8. Fredrik Møller (NOR) 125 b
8. Dominik Paris (ITA) 125 b
10. Giovanni Franzoni (ITA) 118 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 955 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 538 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 478 b
4. Marco Schwarz (AUT) 466 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 456 b
6. Timon Haugan (NOR) 450 b
7. Loïc Meillard (SUI) 444 b
8. Paco Rassat (FRA) 340 b
9. Franjo von Allmen (SUI) 319 b
10. Clément Noël (FRA) 314 b
1. Marco Odermatt (SUI) 955 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 538 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 478 b
4. Marco Schwarz (AUT) 466 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 456 b
6. Timon Haugan (NOR) 450 b
7. Loïc Meillard (SUI) 444 b
8. Paco Rassat (FRA) 340 b
9. Franjo von Allmen (SUI) 319 b
10. Clément Noël (FRA) 314 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Wengen.
Predošlé Super G ovládol Marco Schwarz pred Alexisom Monneyom a Franjom Von Allmenom. Práve Franjo Von Allmen tu, ale bude obhajovať víťazstvo z minuloročného Super G vo Wengene.
Predošlé Super G ovládol Marco Schwarz pred Alexisom Monneyom a Franjom Von Allmenom. Práve Franjo Von Allmen tu, ale bude obhajovať víťazstvo z minuloročného Super G vo Wengene.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:30.