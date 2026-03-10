Rexovej ďalší útok na medailu nevyšiel. V kombinácii skončila tesne za pódiom

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová obsadila štvrté miesto v superkombinácii na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Za víťaznou Veronikou Aignerovou z Rakúska zaostala o 7,50 sekundy. Po dopoludňajšom super-G figurovala na rovnakej pozícii.
S navádzačom Matúšom Ďurišom mali po rýchlostnej časti takmer trojsekundovú stratu na pódiové umiestnenie, napokon v slalome zajazdila tretí najrýchlejší čas.
Oproti rýchlostným disciplínam nebola tentoraz Rexovej navádzačkou Sophia Polák.
„Je to štvrté miesto. Spomínala som v rozhovore predtým, že ako odpovedal Paľo Demitra, tak štvrté miesto je ako keby posledné. Slalomová jazda bola naozaj super a bola skutočne dobrá a dynamická.
S Matúšom sme mali perfektný kontakt, aj som mu hlásila, aby pridal. To je presne to, čo chceme. Som spokojná, ale samozrejme, pódium by bolo pekné. Verím, že to ešte príde v správny čas, a to je sobota,“ vyjadrila sa pre TASR Rexová bezprostredne po dojazde do cieľa.
Dvadsaťročná reprezentantka Slovenska tak má aktuálne zo ZPH štyri cenné kovy, jedno zlato (super-G zo ZPH 2022), a tri bronzy (slalom zo ZPH 2022, zjazd a super-G zo ZPH 2026).
Rexová má pred sebou ešte dva štarty na zjazdovke v Tofane, vo štvrtok 12. marca nastúpi od 9.00 h na obrovský slalom a v sobotu 14. marca v rovnakom čase zavŕši svoje účinkovanie na ZPH 2026 v slalome.