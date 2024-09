FIS nepovolí štart Rusov a Bielorusov, vyradení sú od vypuknutia vojny na Ukrajine

Informovalo o tom švédske periodikum Expressen s odvolaním sa na generálneho manažéra švédskeho národného tímu Larsa Öberga. Upozornil na to web insidethegames.biz.

FIS zaviedla zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov a funkcionárov v marci 2022 ako reakciu na vojnu, ktorú rozpútali Rusi s podporou Bielorusov na území Ukrajiny a tá stále trvá.

V októbri 2022 tento dištanc predĺžila na celú sezónu 2022/2023, aj keď generálny sekretár FIS Michel Vion v septembri 2022 navrhoval, aby sa športovci z týchto krajín by sa mohli vrátiť do súťaží do konca roka. Zákaz opakovane predlžovali a stále trvá.