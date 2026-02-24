Bolesti po nehode stále pretrvávajú. Rakúskeho bobistu prepustili z nemocnice

Rakúskeho bobistu Jakoba Mandlbauera prepustili v utorok z nemocnice v Salzburgu. Strávil v nej tri dni po vážnej nehode v súťaži štvorbobov na ZOH 2026.
Rakúsky olympijský výbor informoval, že Mandlbauera najskôr ošetrili v nemocnici v Cortine d'Ampezzo, následne ho previezli do Trevisa a odtiaľ leteckou záchrannou službou do Salzburgu.
„Bolesť stále pretrváva, ale každým dňom sa to zlepšuje. Som rád, že som teraz doma," povedal Mandlbauer podľa agentúry APA.
