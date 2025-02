Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní: Prvé kolo obrovského slalomu v Sestriere vyhrala Robinsonová

1.Alice Robinsonová (NZL) 1:06,042.Federica Brignoneová (ITA) +0,193.Paula Moltzanová (USA) +0,834.Sara Hectorová (SWE) +1,035.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,076.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,337.Britt Richardsonová (CAN) +1,588.Nina O'Brienová (USA) +1,609.Lara Colturiová (ALB) +1,6510.Camille Rastová (SUI) +1,7611.A. J. Hurtová (USA) +1,8512.Julia Scheibová (AUT) +1,9413.Sofia Goggiaová (ITA) +2,1014.Marta Bassinová (ITA) +2,3615.Valérie Grenierová (CAN) +2,3816.Neja Dvorniková (SLO) +2,6117.Ana Buciková Joganová (SLO) +2,6218.Mikaela Shiffrinová (USA) +2,8919.Katharina Liensbergerová (AUT) +3,0220.Asja Zenereová (ITA) +3,0321.Estelle Alphandová (SWE) +3,0422.Wendy Holdenerová (SUI) +3,0923.Stephanie Brunnerová (AUT) +3,1124.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +3,1225.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +3,2826.Clara Direzová (FRA) +3,2927.Katie Hensienová (USA) +3,3628.Elisabeth Bococková (USA) +3,4029.Vanessa Kasperová (SUI) +3,6130.Nina Astnerová (AUT) +3,8031.Franziska Gritschová (AUT) +3,9132.Doriane Escaneová (FRA) +3,9533.Francesca Baruzziová Farriolová (ARG) +3,9834.Ilaria Ghisalbertiová (ITA) +4,0135.Emma Aicherová (GER) +4,1236.Caitlin McFarlaneová (FRA) +4,2937.Madeleine Sylvesterová-Daviková (NOR) +4,3038.Lisa Nybergová (SWE) +4,3339.Hilma Lövblomová (SWE) +4,4040.Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +4,4541.Kristin Lysdahlová (NOR) +4,4742.Lara Della Meaová (ITA) +4,5643.Katharina Truppeová (AUT) +4,7844.Sue Pillerová (SUI) +5,0245.Erika Pykäläinenová (FIN) +5,0346.Katharina Huberová (AUT) +5,1247.Justine Lamontagneová (FRA) +5,2048.Giorgia Collombová (ITA) +5,3148.Selina Egloffová (SUI) +5,3150.Elena Riedererová (AUT) +6,0151.Liv Moritzová (USA) +6,4152.Andreja Slokarová (SLO) +7,04Lara Gutová-Behramiová (SUI) DNFKajsa Vickhoff Lieová (NOR) DNFElisa Platinová (ITA) DNFCassidy Grayová (CAN) DNFFabiana Dorigová (GER) DNFStefanie Grobová (SUI) DNFRoberta Melesiová (ITA) DNFSophie Mathiouová (ITA) DNFDelphine Darbellayová (SUI) DNFJanine Schmittová (SUI) DNFKaren Clémentová (FRA) DNFAlessia Guerinoniová (ITA) DNF