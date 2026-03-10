Harausa mrzela chyba v druhom kole. Čupka: Jednoznačne sa to zlepšuje

Obaja Slováci v paraalpskom lyžovaní zvládli náročnú kombináciu super-G a slalomu v rámci superkombinácie na zimných paralympijských hrách (ZPH) 2026.
Miroslava Harausa mrzela chyba v druhom kole, ktorá mu mohla priniesť ešte lepšie umiestnenie. Martin Čupka bol naopak spokojný, každými odjazdenými pretekmi sa cíti na zjazdovke v Tofane komfortnejšie.
Lepšie zo slovenskej dvojice dopadol 39-ročný Haraus, medzi zrakovo znevýhodnenými sa umiestnil na ôsmej pozícii.
Hľadáme chybu, čo sa vlastne deje
„Asi ani nespadla tá ťarcha, skôr naopak, zhoršilo sa to, mám taký dojem. Ak ste si vedomý toho, že máte v slalome trochu vyšší výkon a neviete ho predať, respektíve som sa nevedel v pretekoch chytiť, tak je to opäť sklamanie.
Hľadáme chybu, čo sa vlastne deje. Neviem, či je to poznačené rýchlostnými disciplínami, alebo či veľmi chcem. Snažíme sa z každej strany, sami sa čudujeme, čo sa vlastne deje,“ vravel pre TASR Haraus po dojazde do cieľa.
Približne v strede trate urobil skúsený reprezentant Slovenska jednu výraznejšiu chybu, ktorá ho vyviedla z rytmu, ale napokon sa ešte dokázal vrátiť na trať a hlavne prísť do cieľa.
„Pred slalomovým kolom sme si dali zahrievacie jazdy a tam to šlo dobre. Prišla však jazda a ja som sa nevedel od prvej bránky chytiť. Všetko to bolo zo záklonu a na pätkách, potom to vyústilo do chyby. A potom s tým už ťažko nie čo robiť.
Pri tej chybe bolo dobré, že som bol stále v pohybe. Ak by som úplne zastal, tak by to bol problém,“ zamyslel sa Haraus.
Zjazd a super-G nepriniesol z jeho pohľadu konečný rezultát, miernou útechou je tak dokončenie superkombinácie.
Na programe sú ešte vystúpenia v obrovskom slalome a slalome, teraz majú muži dva dni súťažného voľna na ZPH 2026.
„Motivácia tam stále je, ale keď to nejde, tak to nejde. Musíme niečo zmeniť, ale nevieme, že čo. Jeden deň bude úplne voľný a potom príprava na ďalšie preteky.
Natrénované máme, ale musíme to ukázať v pretekoch. Pozitívom je, že sme došli super-G. Bola tam síce strata, ale v slalome sme sa chceli posunúť nahor aspoň o jednu či dve pozície. Mali sme tú možnosť, ale nevyšlo to,“ dodal svoj pohľad na preteky Haraus.
Čupka po prvom kole avizoval, že slalom nepatrí medzi jeho silné stránky, ale svoju misiu napokon po super-G zvládol.
Cítim sa lepšie na lyžiach
„Jednoznačne sa to zlepšuje, musím to povedať. K tomu sa pridáva preteková atmosféra, ktorá na tréningoch chýba. V tomto smere necítim nezrovnalosti, skôr je to o tom jazdení.
Dva zjazdárske tréningy, plus preteky, to isté super-G a superkombinácia, cítim sa proste lepšie na lyžiach.
Umiestnenie tam je, zatiaľ som v podstate zišiel všetky disciplíny, okrem zjazdu, v ktorom ma diskvalifikovali dve bránky pred cieľom.
Som v tomto smere spokojný a uvidíme, ako to pôjde ďalej,“ povedal Čupka po 15. mieste medzi stojacimi pretekármi.