Shiffrinovú motivovali aj skvelé jazdy Vlhovej. Dubovská je rýchla, ale nepoučila sa

Na tréningu by ju prešla rýchlejšie, ale nepotrebovala to," komentoval jej jazdu v druhom kole pre JOJ Šport lyžiarsky expert Karol Král.

"Musela by sa poraziť sama. Zvládla to profesorsky, nenaháňala sa, aby vyhrala o jeden a pol sekundy a postrážila si rozhodujúcu strmú pasáž.

To ma motivuje, aby som sa viac snažila a aby som bola precíznejšia. Som presvedčená, že intenzita našich súbojov posunula moje lyžovanie na novú úroveň. Jej absenciu určite pocítime," povedala.

"V Levi sme na to obe vždy tlačili. Niektoré z jej posledných jázd sú naozaj tie najlepšie, aké som kedy na tomto svahu videla.

Jedným dychom však dodala, že na štarte bude mnoho kvalitných pretekárok, ktoré môžu bojovať o najvyššie priečky. Napokon si však svoje 61. víťazstvo v najtechnickejšej disciplíne nenechala uchmatnúť.

"Som veľmi šťastná, ako som začala slalomovú sezónu. Trochu som na trati bojovala, nemala som perfektné tempo, ale napokon to bola solídna jazda.

Podmienky neboli jednoduché. Katharina to "zabila" a je skvelé vidieť ju opäť na pódiu a takto lyžovať. Takisto Lena (Dürrová) išla veľmi dobre. Bola to zábava, je to skvelé pódium," povedala v prvej reakcii.

VIDEO: Mikaela Shiffrinová vyhrala 98. preteky vo Svetovom pohári