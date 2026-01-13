Flachau dostane nový náboj. Okrem nočného slalomu sa pôjde aj obrák

Nočný slalom vo Flachau, ilustračná fotografia.
Nočný slalom vo Flachau, ilustračná fotografia. (Autor: SITA/AP)
TASR|13. jan 2026 o 16:49
Usporiadatelia očakávajú vysokú návštevnosť.

Budúci rok sa v rakúskom Flachau uskutočnia v rámci podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok až dva preteky. Okrem tradičného nočného slalomu absolvujú ženy aj obrovský slalom.

Ako informovala agentúra APA, preteky pod umelým osvetlením sa budú konať 4. a 5. januára 2027.

Podujatie s dvoma súťažami už organizátorom schválila Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS).

Usporiadatelia očakávajú vysokú návštevnosť, preteky pripadajú na obdobie, keď sú v Rakúsku prázdniny.

„Pridaním obrovského slalomu je úspešný príbeh obohatený o ďalšiu kapitolu,“ uviedol v tlačovej správe generálny sekretár Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Christian Scherer.

To, že rozhodnutie má zmysel zo športového aj organizačného hľadiska, dokazuje príklad mužských pretekov v Schladmingu, kde sa kombinácia dvoch disciplín etablovala ako úspešný model.

„Okrem toho je efektívnejšie a udržateľnejšie využiť potrebnú infraštruktúru pre dve súťaže,“ dodal Scherer.

Naposledy absolvovali ženy obrovský slalom SP vo Flachau v januári 2016, zvíťazila v ňom Nemka Viktoria Rebensburgová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

dnes 16:49
