Flachau dostane nový náboj. Okrem nočného slalomu sa pôjde aj obrák

Budúci rok sa v rakúskom Flachau uskutočnia v rámci podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok až dva preteky. Okrem tradičného nočného slalomu absolvujú ženy aj obrovský slalom.
Ako informovala agentúra APA, preteky pod umelým osvetlením sa budú konať 4. a 5. januára 2027.
Podujatie s dvoma súťažami už organizátorom schválila Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS).
Usporiadatelia očakávajú vysokú návštevnosť, preteky pripadajú na obdobie, keď sú v Rakúsku prázdniny.
„Pridaním obrovského slalomu je úspešný príbeh obohatený o ďalšiu kapitolu,“ uviedol v tlačovej správe generálny sekretár Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Christian Scherer.
To, že rozhodnutie má zmysel zo športového aj organizačného hľadiska, dokazuje príklad mužských pretekov v Schladmingu, kde sa kombinácia dvoch disciplín etablovala ako úspešný model.
„Okrem toho je efektívnejšie a udržateľnejšie využiť potrebnú infraštruktúru pre dve súťaže,“ dodal Scherer.
Naposledy absolvovali ženy obrovský slalom SP vo Flachau v januári 2016, zvíťazila v ňom Nemka Viktoria Rebensburgová.