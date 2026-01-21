Brignoneová si po návrate oddýchne a nepredstaví sa v Česku. Chýbať bude aj Goggiová

Talianka Federica Brignoneová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu v Kronplatzi.
Talianka Federica Brignoneová reaguje v cieli 2. kola obrovského slalomu v Kronplatzi. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. jan 2026 o 14:12
V obrovskom slalome v Kronplatzi skončila na šiestom mieste.

Majsterka sveta v obrovskom slalome Federica Brignoneová si po návrate po zranení tento týždeň oddýchne pred nadchádzajúcimi pretekmi lyžiarskeho Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. Oznámila to v stredu Talianska federácia zimných športov (FISI).

Tridsaťpäťročná Brignoneová skončila v utorok v obrovskom slalome v Kronplatzi šiesta, deväť mesiacov po obojstrannej zlomenine, ktorá vážne narušila jej olympijské nádeje. Brignoneová a aj olympijská víťazka v zjazde Sofia Goggiová vynechajú sobotňajší obrovský slalom i nedeľňajší slalom v Krkonošiach.

VIDEO: Zostrih z obrovského slalomu žien z Kronplatzu 2026

„Sofia Goggiová momentálne trénuje rýchlosť a Federica Brignoneová pokračuje v úplnej rekonvalescencii po úspešnom návrate do súťaže v obrovskom slalome v Kronplatzi,“ uviedla FISI.

