Brignoneová si po návrate oddýchne a nepredstaví sa v Česku. Chýbať bude aj Goggiová

Majsterka sveta v obrovskom slalome Federica Brignoneová si po návrate po zranení tento týždeň oddýchne pred nadchádzajúcimi pretekmi lyžiarskeho Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. Oznámila to v stredu Talianska federácia zimných športov (FISI).
Tridsaťpäťročná Brignoneová skončila v utorok v obrovskom slalome v Kronplatzi šiesta, deväť mesiacov po obojstrannej zlomenine, ktorá vážne narušila jej olympijské nádeje. Brignoneová a aj olympijská víťazka v zjazde Sofia Goggiová vynechajú sobotňajší obrovský slalom i nedeľňajší slalom v Krkonošiach.
VIDEO: Zostrih z obrovského slalomu žien z Kronplatzu 2026
„Sofia Goggiová momentálne trénuje rýchlosť a Federica Brignoneová pokračuje v úplnej rekonvalescencii po úspešnom návrate do súťaže v obrovskom slalome v Kronplatzi,“ uviedla FISI.