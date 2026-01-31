Kapustík vo Willingene nepostúpil do 2. kola. Skončil menej než v kvalifikácii

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola sobotňajšej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Willingene.
V 1. kole na mostíku HS-147 pristál na značke 109 m a od rozhodcov dostal 63,6 bodu, čo mu stačilo na 41. miesto. Nedostal sa tak medzi tridsiatku najlepších.
Po úvodnom kole sa usadil na čele Slovinec Domen Prevc (146,5 m, 131,7 b.), ktorý viedol s náskokom 11,7 bodu pred Nemcom Karlom Geigerom.
Slovenský reprezentant si pohoršil oproti kvalifikácii, v ktorej si výkonom 111,6 m (64 b.) zabezpečil postup do hlavnej súťaže.
Podujatie vo Willingene je pre Kapustíka generálkou na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.