Olympijská trať desí. Sarrazin sa po páde učí jesť a Čech je rád, keď odíde po svojich

V talianskom Bormiu budú muži o trinásť mesiacov bojovať o olympijské medaily, no tamojšia zjazdovka Stelvio je nielen mimoriadne náročná, ale vyvoláva aj otázky ohľadom bezpečnosti.

Verím, že bojovník ako on, to môže dosiahnuť," povedal pre RMC Sport Mauro Caviezel, ktorý mal počas svojej kariéry niekoľko vážnych pádov.

"Dúfam, že sa Cyprien bude môcť hlavne vrátiť do bežného života. Bolo by úžasné, keby sa mu podarilo vrátiť aj na lyžiarske svahy.

Sarrazinov stav je v súčasnosti stabilizovaný, no pre následky zranení absolvuje v Lyone neurologickú rehabilitáciu. Tá môže trvať mesiace.

"Stelvio je ťažké od štartu do cieľa. Vždy som rád, keď odtiaľ odídem živý a po svojich," povedal 26-ročný rodák z českého mesta Kadaň.

"Tento rok to bolo špecifické aj v tom, že polievali len časť zjazdovky. Tam, kde Sarrazin spadol, bola zľadovatela len jedna brána. Aj preto sa mu sekli lyže inak, ako sa dalo predpokladať," vraví Zabystřan.

"Keď idete rýchlosťou 140 km/h a vyzerá to tam ako na diaľnici D1, nie je to príjemné. Je to rozbité, sú tam diery a hlavne dobre nevidíte.

Krásny taliansky sneh sa striedal s totálne rozbitým ľadom. Podľa mňa by bolo treba niečoho ubrať, inak to bude nebezpečné," doplnil.