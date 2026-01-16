Švajčiarske stredisko bude po tragédii hostiť preteky. Generálka pred ZOH však bude iná

Mesiac po tragédii počas silvestrovskej noci so 40 obeťami sa uskutočnia v Crans-montane plánované preteky Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Potvrdili to v piatok usporiadatelia s tým, že podujatie nebude sprevádzať tradičný sprievodný program.
V generálke na olympijské hry majú vo švajčiarskom stredisku muži aj ženy absolvovať zjazd, ženy navyše superobrovský slalom. Na štarte by mala byť aj Češka Ester Ledecká.
Pri oslavách v bare v Crans-Montane na prelome roka vypukol ničivý požiar, ktorý neprežilo 40 ľudí, ďalší viac ako stovka návštevníkov utrpela zranenia a desiatky z nich sú stále hospitalizované s popáleninami.
Usporiadatelia lyžiarskeho Svetového pohára sa zástupcovia medzinárodnej federácie FIS po intenzívnom rokovaní rozhodli, že sa preteky od 30. januára do 1. februára konať budú, aj ako test pre tamojšie majstrovstvá sveta v roku 2027.
"Program bude obmedzený na samotné preteky a v cieľovom priestore," priblížili Švajčiari vo vyhlásení. V centre mesta žiadne sprievodné akcie alebo koncerty nebudú, iba veľmi decentné v okolí cieľa, aby mohli ľudia zaspomínať a držať smútok.
"Od silvestrovskej noci sme stále všetci v šoku a zármutku, na túto tragédiu budeme spomínať po celý život. Švajčiarsky zväz aj FIS ale zdieľajú naše presvedčenie, že šport aj za týchto okolností môže vyvolať veľa pozitívnych emócií a myšlienok, "povedal riaditeľ Svetového pohára a bývalý skvelý lyžiar Didier Défago.