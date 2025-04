VIDEO: Zranenie Brignoneovej je vážnejšie, než sa predpokladalo. Stihne olympiádu?

Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu pre celkovú víťazku uplynulej sezóny Svetového pohára spadla počas štvrtkového národného šampionátu vo Val di Fassa, kde nastúpila do obrovského slalomu.

Prepadla cez bránu, stratila kontrolu, prevrátila sa a narazila do ďalšej brány.

"Cítila som sa dobre a keby som sa mohla vrátiť v čase, urobila by som to isté znova. S tým rozdielom, že by som tentokrát nespadla," vraví Talianka, podľa ktorej slov boli podmienky na trati perfektné.