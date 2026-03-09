Dala si do hlavy, že bude makať. Rexová prežíva v Cortine bronzovú radosť

Druhý súťažný deň na zjazdovke v talianskej Tofane priniesol opäť bronzovú radosť na zimných paralympijských hrách (ZPH) 2026.
Paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová rozšírila medailovú zbierku Slovenska o ďalší cenný kov a v disciplíne, na ktorú sa v aktuálnej sezóne až tak nezameriavala.
Svojej navádzačke v rýchlostných disciplínach Sophii Polák dopriala v Cortine d'Ampezzo stopercentnú možnosť na užitie si medailového ceremoniálu.
Obhajkyňa zlata z tejto disciplíny zo ZPH 2022 v Pekingu po prejazde cieľom prejavila nefalšovanú dávku pozitívnych emócií, keďže bolo jasné, že má na dosah rozšírenie medailovej zbierky pri svojej druhej účasti na ZPH.
VIDEO: Rexovej bronzová jazda v super-G
„Bola to veľká radosť. Ten moment, keď človek dá tú jazdu, príde do cieľa a je už na pódiu, tak je to skvelý pocit. Samozrejme, my sme čakali ešte na Talianku, ktorá sa pustila, takže klobúk dole. Bola po zranení, má to ťažké a ja ju za to obdivujem. Od super-G sme mali až také očakávania, konkurencia sa posunula.
Štyri roky dozadu som mala zo super-G zlato, ale je pekné, že mám opäť z tejto disciplíny medailu. Máme druhý bronz a verím, že to v tomto tempe bude pokračovať. Samozrejme, boli tam chybičky, to musím povedať, ale snažila som sa ich vždy napraviť a ísť vždy za Sofiou,“ povedala Rexová bezprostredne po dojazde do cieľa.
Organizátori sa rozhodli posunúť pondelkové preteky na skorší čas, ale tento krok napokon nemal výrazný vplyv na samotné podmienky a trať.
„Začínali sme skôr, myslím si, že to bolo tvrdšie. Podmienky boli fantastické, aj svetlo, nedá sa nič vytknúť, čo by ma nejakým spôsobom mohlo v jazde ovplyvňovať. Trať drží a ja verím, že aj na dvojkolové preteky to tak bude,“ uviedla pre TASR reprezentantka Slovenska.
Rexová pri svojej jazde nešla na istotu, ale vo viacerých momentoch s veľkým odhodlaním zariskovala, aby zaútočila na pódiové umiestnenie: „Boli tam rytmickejšie a obrákovejšie bránky, v tej rýchlosti som si dala do hlavy to, že tu sme si povedali, že mám makať, tak tu budem makať. Verím, že môj pocit bol taký, že to tak aj vyzeralo. Niekedy totiž moje pocity, ako hovorí môj tréner, nekorešpondujú s tým, čo sa deje.
Pamätám si, že som tam išla celkom blízko aj modrej bránky. Dala som skutočne do toho všetko, nešla som s tým, že idem na istotu. Vieme, aké je super-G disciplína momentálne v mojej situácii. Chcela som so Sophiou dobrú jazdu a to, že je z toho medaila, tak z toho som prekvapená.“
Dvadsaťročná zástupkyňa v paraalpskom lyžovaní sa v sezóne 2025/2026 primárne zameriavala na zjazd, v rámci Svetového pohára nastúpila len dvakrát na preteky a zhodne na nich skončila štvrtá.
„Je to také zadosťučinenie. Aj sa to veľmi netrénuje, mali sme naplánované nejaké tréningy super-G, ale pršalo alebo bolo mäkko, takže nie vždy sa to dalo zrealizovať. Teší ma, že druhé preteky priniesli druhú medailu a Sophia pôjde domov s dvoma krabičkami,“ vyjadrila sa Rexová.
Nateraz sa končí spolupráca s navádzačkou Sophiou Polák na ZPH 2026, na technickejšie disciplíny bude k dispozícii Matúš Ďuriš.
„Nálada bola podľa mňa veľmi dobrá, mali sme zaujímavú tému, ktorú rozoberáme od nedeľňajšieho večera. Snažíme sa byť pozitívne, rozumieme si a trávime spolu veľmi veľa času, takže je dôležité, aby sme boli v pohode. Myslím si, že sme si spolu užili veľa srandy aj mimo pretekania. Všetko je tak, ako to má byť,“ zhodnotila držiteľka dvoch bronzov spolu spoluprácu s navádzačkou.
Dva štarty, dva bronzy a stopercentná účasť na pódiu, taká je doterajšia bilancia Rexovej na ZPH 2026. Celkovo má vo svojej zbierke štyri cenné kovy zo ZPH.
„Dobrá otázka, ale asi je pre mňa cennejší bronz zo zjazdu. Trať bola náročná, skoky boli väčšie a naozaj som sa v ňom cítila veľmi dobre. Treba však povedať, že aj tam boli chyby, pretože tak to je. Zjazd je asi cennejší, boli to prvé preteky a tento bronz je taký prekvapujúci,“ odpovedala Rexová na otázku, ktorá medaila je z Cortiny cennejšia.
Výsledky slovenskej reprezentantky výrazne rezonovali počas víkendu a v tomto trende to bude pokračovať aj na začiatku týždňa.
„Veľmi ma prekvapili reakcie cez víkend, mne so Sophiou išiel vybuchnúť telefón. Ja som trochu očakávala, že bude okolo toho ošiaľ, pretože išlo všeobecne o prvú medailu zo zimných hier. Bolo to milé, koľko fanúšikov má parašport,“ dodala na záver slovenská zástupkyňa v paraalpskom lyžovaní.
Ďalšia možnosť na rozšírenie medailovej zbierky Slovenska a Rexovej je na programe už v utorok 10. marca v doobedňajších hodinách, v Tofane sa ide superkombinácia.