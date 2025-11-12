Buffonov syn ukázal svoj talent. V českej reprezentácii zažiaril hetrikom

MOSTA. Louis Buffon, syn talianskej brankárskej legendy Gianluigiho Buffona a českej modelky Aleny Šeredovej, sa v stredu blysol hetrikom v drese českej futbalovej reprezentácie do 19 rokov.
Na kvalifikačnom turnaji ME tejto vekovej kategórie na Malte prispel k hladkému triumfu nad Azerbajdžanom 6:1.
Útočník talianskej Pisy pridal k trom presným zásahom aj jednu asistenciu. Všetky tri góly strelil v druhom polčase, hetrik skompletizoval v nadstavení.
Iba 17-ročný Louis Buffon absolvoval v októbri svoj debut v Serie A. Narodil sa v Turíne, rozhodol sa však, že bude reprezentovať Česko. Informoval portál tn.nova.cz.