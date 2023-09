Eliáš o nesplnení váhy Muchovi: Spravím to jednoducho, odtrhnem mu hlavu

Eliáš na veteránovi Oktagon MMA nenechal nitku suchú a nesplnenie váhového limitu zo strany súpera považuje za poslednú kvapku neprofesionality.

„Vec, ktorá ma nasrala na tom celom je to, že súper sa hrá na to, aký je dobručký, tichučký, aký je správny a potom nespraví tú najzákladnejšiu vec čo sa zápasu týka, a to váhu.

Spravím to jednuducho, odtrhnem mu hlavu,“ povedal talentovaný zápasník.

Aj keď Mucha nezačal profesionálnu kariéru najlepšie, v posledných dueloch naplno ukázal svoje schopnosti a oba zvíťazil pred limitom.

Stret s Eliášom bude jedným z najočakávanejších súbojov na karte kvôli štýlu zápasenie oboch bojovníkov.