    Monzu zasiahnu horúčavy a FIA vyhlásila výstrahu. Jazdci dostanú na výber vestu alebo záťaž

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. sep 2026 o 22:45
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    Región okolo Milána a Monzy sa pripravuje na horúčavy okolo 35 stupňov Celzia.

    Nadchádzajúce preteky formuly 1 v Monze ovplyvní šiesta vlna tohtoročných horúčav v Taliansku.

    Medzinárodná automobilová federácia (FIA) preto prijala výstrahu pred teplom. Jazdci budú musieť mať chladiace vesty alebo pridať do svojich monopostov záťaž.

    Región okolo Milána a Monzy sa pripravuje na horúčavy okolo 35 stupňov Celzia.

    „Po obdržaní predpovede počasia od oficiálnych úradov, ktoré predpokladajú teplotu nad 31 stupňov Celzia v nejakom bode pretekov, je vyhlásená výstraha pred horúčavami,“ citovali z oficiálneho vyhlásenia FIA nemecké médiá.

    Jazdci, ktorí nevyužijú chladiacu vestu s váhou pol kila, budú mať v monopostoch záťaž, aby nezískali výhodu.

    FIA plánovala zaviesť chladiace vesty povinne v prípade vysokých teplôt, no piloti sa sťažovali na obmedzený komfort a efektivitu.

    Najvyššia teplota sa očakáva počas druhého voľného tréningu v piatok (36°C), počas pretekov by to malo byť 33°C.

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    Formula 1

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc.
    Monzu zasiahnu horúčavy a FIA vyhlásila výstrahu. Jazdci dostanú na výber vestu alebo záťaž
    dnes 22:45
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