K Berovi to nie je fér, tvrdí Moravčík. Prezradil, koho by nezobral

Nie je tam Bero. Mal dobrú sezónu. Hrával pravidelne v holandskej lige. Typologicky sa mi páči. Nie je to síce virtuóz, ale je to moderný futbalista. Veľa toho nabehá. Hore a dole. Pracuje pre tím. Ale neviem, koho by som vyhodil. To by bol problém. Premýšľam.

László Bénes sa mi páči. Je to veľmi dobrý hráč, ale za to, čo urobil... Neviem, či by som prehltol, že odmietol reprezentovať. Možno by som mu to neodpustil. Bera by som však pred ním uprednostnil. Musel by som si to dôkladnejšie rozanalyzovať. Ale zasa takého kreatívneho hráča ako Bénes potrebujete.

Bénes sa kajal a ospravedlnil trénerovi Tarkovičovi, ktorý to prijal. To nestačí?

To viem, čítal som to. Je to prehrešok. Bera by som však zobral. Treba však priznať, že veľa kreatívnych hráčov ako Bénes nemáme. Keď však nad tým premýšľam... Určite by som zobral Bera a odpustil Bénesovi. A nezobral by som Haraslína.

Neodohral nič. Je to síce rýchly hráč, ale pre mňa je to chlapec, ktorý by sa mal ešte učiť. Bero si to iste viac zaslúži. Takže určite by som zobral Bera, Bénesa a Weissa. Ale nie Haraslína. To je posledné slovo.