Nórsko trápilo domácich až do konca, tí si však tesné vedenie ustrážili

Deniss Smirnovs, útočník Lotyšska: "Odohrali sme dobrý zápas, blokovali sme strely, dali sme dva góly. V prvej časti sme nedokázali využiť veľa veľkých šancí. V závere sme nepanikárili. Stále je náš cieľ postup do štvrťfinále."

Ken Andre Olimb, útočník Nórska: "Je to pre nás nedobrý výsledok v takom tesnom zápase. Mohli sme uspieť, ale to by sme museli využívať presilovky. Je to v mnohom o presilovkách."

/ČT Sport, IIHF/