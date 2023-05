ONLINE: Lotyšsko - Nórsko dnes na MS v hokeji 2023 LIVE (skupina B)

RIGA. Lotyšsko a Nórsko dnes odohrali ďalší zápas v skupine B na MS v hokeji 2023. Duel hostí Arena Riga v lotyšskom hlavnom meste.

Lotyši začali turnaj dvoma prehrami, no do hry o postup do štvrťfinále sa vrátili nečakanou výhrou nad Českom, ktoré zdolalo 4:3 po predĺžení.

Nóri majú na konte štyri body za víťazstvo nad Slovincom 1:0 a tesnej prehre s reprezentáciou Kazachstanu po samostatných nájazdoch.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos. Pozrite si aj program šampionátu, výsledky a tabuľky.