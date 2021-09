Messi je najlepší hráč, porovnateľný s Pelém, chváli Guardiola

V druhom kole skupinovej fázy Ligy majstrov 2021/2022 nastúpi Paríž Saint-Germain proti Manchestru City a tréner domácich Mauricio Pochettino naznačil, že Messi sa zrejme vráti do zostavy po zranení ľavého kolena.

"Messi skóroval šesťkrát v štyroch zápasoch Ligy majstrov proti Guardiolovi. Je to najviac spomedzi všetkých hráčov v tejto elitnej súťaži proti tímu s týmto trénerom. Pamätný bol máj 2015, keď dvoma gólmi pomohol Barcelone prejsť cez Bayern Mníchov do finále Ligy majstrov.

V utorok večer v Parku Princov nastúpi proti Messimu, ktorý prvýkrát bude v inom ako barcelonskom drese a keďže 34-ročný Argentínčan stále čaká na prvý gól od svojho letného prestupu do PSG, môže sa stať, že to bude práve proti anglickému šampiónovi pod Guardiolom.

Faktom je, že Guardiola bez Messiho zatiaľ nevyhral Ligu majstrov a to trénoval iba velikánov FC Bayern a Manchester City. Najbližšie k ušatej trofeji bol v uplynulej sezóne, ale v portskom finále jeho ManCity prehral s FC Chelsea 0:1.

"Messi je výnimočný po každej stránke futbalovej hry. Je silný, rýchly, nepredvídateľný a nenapodobiteľný. Je to najlepší hráč všetkých čias porovnateľný s Pelém. Som veľmi hrdý na roky, ktoré sme strávili spoločne v Barcelone," vyhlásil Guardiola.

"Nezabúdajme, že už dvakrát proti Bruggám a Lyonu nastrelil konštrukciu bránky súpera. Päť centimetrov nižšie a boli by z toho dva prekrásne góly. Na rozdiel od Cristiana Ronalda, ktorý sa vrátil do dôverne známeho prostredia v Manchestri, Messi potreboval čas na to, aby si v Paríži zvykol.

Všetci sme vedeli, že to chvíľu potrvá. Messi je súčasťou adaptačného procesu celého mužstva nabitého skvelými futbalistami. Nemôžeme tvrdiť, že nenaplnil očakávania, keďže už ukázal aj úžasné veci. Jeho čas určite príde," skonštatoval Julien Laurens.

"Zastávam názor, že treba hráča nechať pracovať, aby sa adaptoval na prostredie a začal sa cítiť ako doma. Messi bol 20 rokov v Barcelone a je normálne, že stále v ňom pretrváva pocit, že doma je práve v tomto meste.

V Paríži je pre neho všetko nové, ale som si istý, že urobí všetko preto, aby sme spolu boli úspešní," vyhlásil Pochettino.