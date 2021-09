Messi by mal hrať v súboji gigantov, Škriniar sa predstaví na Ukrajine

Do hry sa dostane aj obhajca talianskeho titulu Inter Miláno so slovenským stopérom Milanom Škriniarom, hráči Interu nastúpia v Kyjeve v D-skupine proti Šachtaru Doneck.

"Musíme ale zapracovať na defenzíve a lepšej organizácii hry. Brentford si všetky góly a bod zaslúžil. Mohol dať ešte jeden gól, my sme mohli dať ešte štyri. Ale je to fajn, máme bod, oni majú bod a ide sa ďalej," citoval Nemca oficiálny web klubu po stretnutí, v ktorom egyptský útočník Mohamed Salah strelil za LFC jubilejný 100. gól.

"Bol to zaujímavý zápas, ale nie sme spokojní s výsledkom. Vzhľadom k nášmu výkonu v druhom polčase sme mali získať viac. Mali sme na to šance. Nedali sme penaltu, že ju zahrá Dimarco som rozhodol sám. Je to škoda. Nič to ale nemení na tom, že Atalanta má skvelé mužstvo a hrala výborne," povedal Inzhagi pre klubový web.

V druhom zápase rekordný 13-násobný šampión Real Madrid privíta nováčika súťaže Šeriff Tiraspoľ. Ten v 1. kole zdolal Doneck 2:0 a vystúpenie na Santiago Bernabeu bude preň sviatkom. Real začal v skupine dobre, zvíťazil v Miláne 1:0 vďaka gólu Rodryga.