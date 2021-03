Juventus šokujúco končí, Ronalda vyradili krajania. Haalanda obral o gól zvláštny verdikt

Ronalda do veľkej šance nepustili

Juventus mal počas celého zápasu územnú prevahu, ale dobre pracujúca defenzíva hostí na čele s kapitánom Pepem domácich hráčov do čistých šancí často nepúšťala.

Naopak, Porto poslal do vedenia v 19. minúte Sergio Oliveira z penalty, keď Merih Demirel fauloval v šestnástke agilného Taremiho.

Juventus naskočil do druhého dejstva s vervou a v 49. minúte vyrovnal peknou strelou do horného rohu Federico Chiesa, ktorému pripravil loptu do pozície Cristiano Ronaldo.

Potom v krátkom slede dostal dve žlté karty Taremi, druhú za zbytočný nešportový faul za odkopnutú loptu na tribúne.