Juniorský šprint ovládli Ukrajinci. Cienik v top 10, Borguľu zradila streľba

Martin Ciernik, reprezentant SR: "Ja som s výsledkom celkom spokojný. Veľmi ma mrzí tá stojka. Atmosféra bola super, je cítiť, že je to doma na Slovensku.

Uvidíme, ako to bude zajtra, budem sa snažiť. Pripravujem sa stále, ale zima je pre mňa dôležitejšia. Cítil som, ako ma diváci burcujú, takže vtedy sa ide človeku lepšie aj si viac verí."

Jakub Borguľa, reprezentant SR: "Dúfal som, že to bude lepšie. Keď som vyštartoval, nebežalo sa mi tak, ako som chcel. Je to asi aj tým teplom, už nevládzem.

Verím, že v zime to bude lepšie, tam mám lepšiu streľbu. Chcel som sa divákom lepšie ukázať, no nevydalo to. Určite radšej jazdím zimný biatlon na snehu, ako na kolieskových bežkách."