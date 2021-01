Prehral 0:16, plakal. Tréner mu dal facku, stena druhú. A hokej mu učaroval

Hneď po tomto zápase ma dal k mužom, kde som vydržal rok. Potom ma stiahli do Tatrana Prešov, za ktorý v tom čase hrali futbalisti Večerka, Laco Pavlovič, Petroš a ďalší. Hokej mali ako prípravu a my sme sa okolo nich motali.

Prehrali sme 0:16... Ako mladý chlapec som prišiel do kabíny a začal som plakať. Zhodil som zo seba výstroj a trénerovi som povedal, že odchádzam a hokej hrať nebudem. On si ma k sebe zavolal, dostal som takú facku, že stena mi dala druhú a odvetil mi: zajtra si na tréningu. Keby ste to ako tréner urobili dnes...

Hľadali sme formu rozšírenia členskej základne v slovenskom hokeji a keďže som bol vtedy členom trénersko-metodickej rady, ktorú viedol docent Starší, predniesol som na zväze myšlienku zriadenia športových tried, ktoré by v rámci vyučovania využívali ľad v dopoludňajších hodinách. Pretože v tom čase sa mládežníci naň dostali až od tretej popoludní.

Ráno o siedmej sme sa stretli na stanici. Keď sme dorazili do cieľa, tréner nám kúpil vtedajšiu raritu ruské vajíčko a dva rohlíky. To bol náš obed. O piatej sme odohrali zápas, o ôsmej-deviatej sadli na vlak a v noci prišli domov. Ráno som potom išiel do školy.

V čom?

Nároky sa na športovcov sa zvyšujú, ale mládež sa radšej venuje moderným technológiám, pretože je to ľahšie než športovať. Pohybová aktivita dnešných detí je čistá katastrofa.

V školách sa to prestalo robiť tak, ako za našich čias a toto obdobie pandémie to len zhoršuje. Keby to malo trvať ešte dva alebo tri roky, dostaneme sa do fázy, že deti nebudú vedieť ani behať.

Rukami vám prešli skvelí hokejisti ako Liba, Vodila, či Staš. Ako si na nich spomínate?

V doraste sme z nich poskladali fantastický útok. Športové triedy ich tesne minuli. Zakladali sme ich od šiestej triedy a oni boli o rok starší.

Igora Libu som vybral, keď mal desať rokov, a robil som prípravky. Do dnešného dňa ho mám pred očami, pretože bol ryšavý a už vtedy vynikal. Na prvý zraz prišiel v modrej teplákovej bunde a zelených ´menčestrákoch´, na nohách mal bagandže a na nich nabité korčule.

Milan Staš bol samouk, vtedy sa deti sa museli samé učiť korčuľovať. Veľký talent bol aj Vodila. Keď mal 17 rokov, Sparta Praha potrebovala rozbíjačov, pričom on bol tvrdý, tak ho zobrala.

Riaditeľ ZPA (Závody priemyselnej automatizácie) Škultéty nevedel pochopiť, že môže ako študent učilištia odísť do Prahy. Dospelo to až k tomu, že si ho Česi zavolali a povedali mu: ak nepodpíšete Vodilov prestup, nedostanete zákazky.

Dlhých desať rokov ste ako tréner strávili v Michalovciach.

Pôvodne som tam šiel na dva roky. Keď som v roku 1980 do Michaloviec prichádzal, mužstvo hralo krajské majstrovstvá. Dostal som úlohu vybojovať za rok postup do SNHL, chcela to aj armáda.

Podmienky tam v tom čase boli slabé, štadión mal len strechu a šatne. Našťastie som bol dobrý organizátor a cez tajomníka komunistickej strany som riešil, aby vybavili hľadisko. Podarilo sa nám postúpiť a potom sme sa snažili udržať káder pokope, aby to malo hlavu i pätu. Boli to moje najkrajšie roky, počas ktorých som dostal aj najviac zabrať.

Prečo?

Musel som poznať systém armády, pretože bolo potrebné vyberať hráčov. Slovensko bolo rozdelené na dve polovice, vojaci zblízka nemohli narukovať do Michaloviec. K dispozícii som mal územie od Žiliny na západ a celé Česko. Každý rok mi 1. júla prišli noví branci z rôznych klubov a všelijako pripravení. Bolo veľmi náročné to zladiť.

Najvýraznejší úspech ste dosiahli v sezóne 1985/86. S Michalovcami ste sa stali víťazom 1. SNHL.

Porovnávam to so súčasnou reprezentáciou Slovenska do 20 rokov. My aj Topoľčany sme mali hráčov od 18 do 20 rokov a hrali sme proti mužstvám so staršími hráčmi. Museli sme bojovať, poskladali sme solídny mančaft, získali troch 23-ročných absolventov a súťaž vyhrali. Vtedy začali za nami chodiť rôzni dôstojníci a pracovníci ministerstva, aby sme nepostúpili, pretože štatút armádneho klubu v najvyššej súťaži mali Trenčín a Jihlava.

V baráži o postup do federálnej ligy proti vám stáli Vítkovice.

Proti takému kolosu ako Vítkovice sme nemali šancu a navyše sme museli riešiť, kde budeme hrať. Nakoniec sme domáce zápasy preložili do Košíc, kde bola zakrytá hala. V tom roku to vyšlo tak, že dva zápasy sa hrali v Česku a jeden na Slovensku. Hoci sme všetky prehrali o štyri góly (0:4, 4:8 a 2:6), bol som veľmi spokojný. V meste vládol veľký hokejový ošiaľ. A máloktorý tréner sa môže pochváliť tým, že v rámci Slovenska viedol armádny tím.

Čo hovoríte na súčasné výkony Michaloviec v Tipos extralige?

Som rád, že postúpili do extraligy, ale trochu to prehnali. Mysleli si, že keď kúpia desať hráčov, tak budú hrať o špicu. A teraz sú z toho nervózni, aj preto skončil tréner Chudý.

Nie som zástanca nákupu Fínov a ďalších cudzincov, ktorí majú podobnú kvalitu ako naši hráči. Je dobré, ak prídu jeden-dvaja, ale musia to byť osobnosti, ktoré strhnú aj ostatných. Funkcionári si mysleli, že sa to dá robiť rýchlo, ale všetko musí mať svoju postupnosť.

Teším sa z toho, že ošiaľ tam je stále, okrem hokeja majú futbal i hádzanú. Keď to porovnávam s Prešovom, tak sa musím hanbiť. Potom sa čudujeme, že deti nemajú vzory.

Vráti sa podľa vás do Prešova v blízkej dobe seniorský hokej?

Mám veľké obavy. Hráčov do áčka je možné len skúpiť a zároveň bude potrebné minimálne päť rokov budovať vlastnú základňu. Ľuďom, ktorí sa na to dajú, budem držať prsty, ale čaká ich veľmi ťažká robota.

V roku 1993 ste presedlali na ženský hokej a založili klub Šarišanka Prešov. Tri roky ste boli reprezentačným trénerom. Nepozerali na vás ľudia divne?

Jasné. To, že dievčatá hrajú hokej, vnímali rôzne. Vo svete to už fungovalo, ale na Slovensku veľmi nie. Ani na zväze tomu spočiatku veľmi nedôverovali. Tým, že som mal dcéru, tak som sa na to dal. Keďže sme mali päť-šesť ženských tímov, začali som formovať aj reprezentačné družstvo. Zúčastnil som sa na kvalifikácii B-kategórie vo Francúzsku, kde sme neuspeli. Dievčatá nemali ani vlastný výstroj, hrali v tej, ktorú si pozháňali od chlapcov. Postupne sme ich mohli umiestniť do športových tried a upravili sa pravidlá, nesmelo sa bodyčekovať a narážať na mantinel.